高山一実、ミニスカ姿でバスケ挑戦 美脚際立つ動画に「スタイル抜群」「破壊力すごい」と悶絶の声
【モデルプレス＝2026/02/12】乃木坂46の高山一実が2月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿でバスケットボールを手にした動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元乃木坂人気メンバー「スタイル抜群」美脚全開のミニスカ姿
高山は「たまつきみたいな」とつづり、屋外でバスケットボールを手にした動画を投稿。カジュアルなラグランスリーブのトップスにスラリとした長い脚が際立つミニスカートを合わせたコーディネートで、笑顔でドリブルに挑戦する様子を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「美しいです」「スポーティーコーデ似合いすぎ」「印象変わる」「破壊力すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
