「POP YOURS 2026」に新ステージTerminal 6 STAGE登場
2026年4月3日（金）と4月4日（土）、4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」に新ステージTerminal 6 STAGEが登場することが決定した。
Terminal 6 STAGEは、幕張メッセ6番ホール内に新たに出現するステージ。ライブはもちろん、DJをはじめとしたヒップホップのパーティーカルチャーにフォーカスする。
同ステージの第一弾ラインナップとして、4月3日（金）DAY 1にそれぞれがプロデューサーやDJとして活躍するGRADIS NICE & DJ SCRATCH NICE、和歌山出身のアーティストで構成されるI♡WAKA、4月4日（土）DAY 2に「POP YOURS」ではMCも務めてきたMARZY、DAY 2のSPECIAL ACTのTohjiによる主催パーティーTohji Presents u-ha neo stage、4月5日（日）DAY 3に南アフリカ発のダンスミュージックアマピアノを中心にしたパーティーAMAPINIGHT、音楽やファッションなど多岐に渡る領域で活動するコレクティブYeYanの6組が発表された。
「POP YOURS」のチケットはオフィシャル3次先行販売（先着制）が行われており、今後も追加出演者の発表やフェスティバルに関連したコンテンツが随時公開予定。
＜ライブ情報＞
POP YOURS 2026
日程：2026年4月3日（金）・4月4日（土）・4月5日（日）
時間：開場9:30 / 開演11:00
会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6
出演者：
DAY1：4月3日（金）
LANA
Elle Teresa
guca owl
Bonbero
eyden
ISSUGI
Jinmenusagi
kZm
Litty
Peterparker69
Pxrge Trxxxper
SEEDA
VaVa
WILYWNKA
SPECIAL LIVE：STUTS Orchestra
NEW COMER SHOT LIVE
AOTO｜Siero｜X 1ark
【TERMINAL 6 STAGE】
GRADIS NICE & DJ SCRATCH NICE （New）
I♡WAKA （New）
and more
（AtoZ）
DAY2：4月4日（土）
千葉雄喜
Daichi Yamamoto
Kvi Baba
BIM
DADA
DJ CHARI & DJ TATSUKI
Jin Dogg
JUMADIBA
KM
Manaka
Masato Hayashi
7
ralph
SALU
SPARTA
Worldwide Skippa
Yvng Patra
SPECIAL ACT: Tohji
NEW COMER SHOT LIVE
Rama Pantera｜Sad Kid Yaz｜YELLASOMA
【TERMINAL 6 STAGE】
MARZY （New）
Tohji Presents u-ha neo stage （New）
and more
（A to Z）
DAY3：4月5日（日）
KEIJU
Kohjiya
NENE
ACE COOL
ANARCHY
C.O.S.A.
G-k.i.d
Jellyyabashi
Kaneee
lilbesh ramko
MIKADO
OZworld
ピーナッツくん
柊人
Tete
Watson
Yvngboi P
SPECIAL LIVE：PUNPEE
NEW COMER SHOT LIVE
11｜HARKA｜Kianna
【TERMINAL 6 STAGE】
AMAPINIGHT （New）
YeYan （New）
and more
（A to Z）
チケット：
オフィシャル3次先行（先着）
受付期間：2026年2月5日（木）20:00〜2月18日（水）23:00
ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours/
【1日券】
一般 \14,500（税込）
一般 / 限定Tシャツ付き \21,500（税込・Tシャツ送料込） ※数量限定販売 SOLD OUT
ゴールドチケット ￥25,000（税込） ※数量限定販売
ゴールドチケット / 限定Tシャツ付き ￥32,000（税込・Tシャツ送料込） ※数量限定販売 SOLD OUT
【2日通し券】（DAY1 & DAY2 / DAY2 & DAY3）
一般 \27,000（税込）
一般 / 限定Tシャツ付き \34,000（税込・Tシャツ送料込） ※数量限定販売 SOLD OUT
ゴールドチケット \48,000（税込） ※数量限定販売
ゴールドチケット / 限定Tシャツ付き ￥55,000（税込・Tシャツ送料込） ※数量限定販売 SOLD OUT
【3日通し券】
一般 \39,500（税込）
一般 / 限定Tシャツ付き \46,500（税込・Tシャツ送料込） ※数量限定販売 SOLD OUT
ゴールドチケット \71,000（税込） ※数量限定販売
ゴールドチケット / 限定Tシャツ付き ￥78,000（税込・Tシャツ送料込） ※数量限定販売 SOLD OUT
《ゴールドチケット特典》
ステージ付近 専用エリア / 専用トイレ / 専用ドリンクレーン
※オールスタンディング
※枚数制限：お一人様４枚まで
※未就学児童入場不可
オフィシャルサイト：https://popyours.jp/
