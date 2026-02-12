16歳コンビが躍動！清水さらが2位、工藤璃星4位！日本選手4名全員が決勝進出【ミラノ・コルティナ五輪 スノボ 女子ハーフパイプ】

＜2026年2月11日（水）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ予選 ＠リビーニョ・スノーパーク＞

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間11日、スノーボード女子ハーフパイプ予選が行われ、日本選手4名全員が決勝進出を決めた。

16歳の若手2選手が好調な滑りを見せ、特に清水さら（TOKIOインカラミ）が2位、工藤璃星（TOKIOインカラミ）が4位と上位に食い込んだ。

昨年の世界選手権銀メダルの清水は、予選1回目ではミスがあり19.75点と出遅れる。後がない2回目の滑走でフロントサイドエアーや900などの高度な技を決め、87.50点の高得点をマークして見事に巻き返し、2位につけた。

一方、一昨年のユースオリンピックで金メダルを獲得した工藤も好調な滑りを見せて84.75点をマーク。予選4位で決勝への切符を手にした。

予選結果では、清水が2位（87.50点）、工藤が4位（84.75点）に入った。

さらに、冨田せなが9位（77.50点）、小野光希が11位（76.00点）と、日本から出場の4選手全員が決勝進出を果たした。