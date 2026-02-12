食料品“消費税ゼロ”いつなるの？スーパーでは価格ラベルやレジの変更…居酒屋店主は「良いのか悪いのかわからない」
食料品を扱うスーパーで、食料品の「消費税ゼロ」について聞きました。
（サンエース 宮下裕基執行役員）
「カレーのコーナーも、ポップの消費税を0%の表示にしなければならない可能性があるので、何千アイテムも変更しなければならない。プレッシャーがある」
店内の商品は約4000点。今後、消費税ゼロということになれば、商品一つ一つに細かな対応が求められます。
「細かいポップなどの対応が必要。正直やりたくない。ただ、確認が必要。漏れがあるとお客様に迷惑をかける」
約4000点の価格表示を変更するとなれば、作業はすぐには終わりません。ほかの業務をどれほど圧迫するかも不安です。
｢価格表示ラベル｣変更で約5万円の経費…
魚や肉などの「価格表示ラベル」。このシステムの税率設定を変更するのにも、多額の経費がかかるといいます。
（宮下執行役員）
「5万円ほどかかる」
Q.表記を変更しなければ発生しない経費だが店としてはどう？
「法律の兼ね合いで発生してしまう経費。助成金などの支援があれば…」
Q.今のところ補助金の話は？
「聞いていない」
税率の変更で、国民に不平等感が出ないことが望まれます。
清酒やみりんの税率はどうなる？
そして、食料品の消費税率ゼロが実施されると、細かいところではこんなことが…
（宮下執行役員）
「（料理用）清酒やみりんは税率10%の扱いになっている」
現在、多くの食料品には8%の軽減税率が適用されていますが、アルコール分を多く含む「みりん」などは、酒類とみなされるため軽減税率の対象外。ということは……
（宮下執行役員）
「買い物の時には0%にならないだろう」
ややこしいのが、「みりん」のすぐ近くに並ぶアルコール分が低い「みりん風調味料」で、現在も軽減税率が適用されています。そのため、こちらは今後「消費税ゼロ」になる可能性が。
（宮下執行役員）
Q.いつぐらいまでに税率の違いなどを知りたい？
「今すぐにでも知りたい。みりん・料理酒・ノンアルコールビールなどは現在は8%だが、（それが）0%になるのか色々気になる」
｢食料品の消費税ゼロ｣で売り上げに影響は？
さらに、スーパーにとって「レジ」を新たな消費税率に対応するシステムに変更することも重要です。
（宮下執行役員）
「メーカーも、いくつもの店舗で扱いがあるので、夜通しの作業が地獄だと聞いている」
減税によって消費が活性化するという期待がある一方で、宮下さんには「こんな懸念」が…
（宮下執行役員）
「税率を0%にするにあたって、私たちの売り上げが上がる保証はない」
Q.スーパー同士の価格競争が激化する可能性は？
「激化ということがあるかもしれないので、私たちも気を付けなければ」
食料品の税率がゼロになることで、消費者の目は今まで以上に「本体価格」の安さに注がれます。経営計画をどう進めるかなど、先々、課題山積となりそうです。
食料品の“消費税ゼロ” 飲食店はどう思う？
一方、こちらの飲食店では…
（オーナー 小島剛さん）
「自民党が圧勝でびっくりしていました」
こう話すのは、愛知県尾張旭市で昼はおにぎり専門店、夜は居酒屋を営む小島さん。
食料品の減税については…
（小島さん）
「減税はすごくありがたいですね。材料が値上がっているので、（食品が）0%になればメニューの価格にも反映させていきたいと思っています」
飲食店としての心配事は？
仕入れ価格が安くなる一方で、飲食店での食事は減税の対象外。お客さんには変わらず10%の消費税がかかるため、「外食離れ」が進むことへの懸念も強まります。
（小島さん）
Q.どんな心配事が？
「家で食べる人が増えるのではないかと思いますけど、お客さんが減れば売り上げも減ってしまうので不安ですね。飲食店にとって（食料品の消費税ゼロが）良いのか悪いのかわからない。（政府から）情報発信してもらえたら助かる」