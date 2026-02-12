１２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本時間１２日未明に行われたミラノ・コルティナ五輪男子スノーボード・ハーフパイプ予選で２２年北京五輪金メダルの平野歩夢ら日本代表４選手が決勝進出を果たしたことを報じた。

中でも平野歩夢は１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒。右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲を負った。日本に緊急帰国して、リハビリに励んで段階的に練習を再開。「戻れる可能性が１％でもあるならば、ここに来て滑りたい」と諦めずに前を向き、驚異的な回復力を見せての出場だったことについて、コメンテーターで出演のお笑いタレント・カンニング竹山は今大会大活躍のスノボ勢について「強いんですけど、やっぱり平野選手を含め先輩たちがこうやって頑張って一般に言って、かっこいいじゃないですか？ 恐怖心があって、誰でもできない（競技だ）けど。そういうのを見てる子供たちがこうやってオリンピックに出ることで成長していくわけじゃないですか」と発言。

「女子なんか２人、１６歳ですよ。でも、そういう子たちをどんどん見て、スノーボードをやるわけでしょ。だから確実に日本のスノーボードは平野選手、またその上の選手ぐらいから、ずっとつないでいってる。その影響はでかいと思いますよね」と続けていた。