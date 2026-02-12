25年6月に解散したTOKIOの城島茂（55）が12日、インスタグラムを更新。「Your sweat is not in vain.流した分だけ、その汗はいつか自分を支えるだろう。」とメッセージをつづった。

英文は、日本語で「あなたの汗は無駄にはならない」を意味する。メッセージを誰に向けたかは明示していないが、この日、元メンバーの国分太一（51）が、代理人の菰田優弁護士を通じて報道各社にファクスを送信し、日本テレビ福田博之社長と面会したことを報告。文書の中で「今後は引き続き自分自身としっかりと向き合い、過ちを繰り返すことなく、またこれまでお世話になった方々や応援してくださった皆様、鉄腕DASHに関係する皆様、そして長年にわたって人生を共にしてきたTOKIOの城島・松岡に少しでも恩返しが出来るよう懸命に努力してまいる覚悟です」と記した。その言葉に、応えた可能性もある。

コメント欄には「今の太一さんにも言える言葉ですね。何があったかは分からないけれど、もう蒸し返さずに前を向いてこれからのことを応援しています」とエールの声も寄せれらた。。