B1秋田のアリ・メザーがレバノン代表に選出…Window2ではサウジアラビア、インドと対戦

B1東地区の秋田ノーザンハピネッツは2月12日、アリ・メザーが『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選Window2』のレバノン代表に選出されたことを発表した。

現在31歳のメザーは、183センチ80キロのポイントガード。2013年のレバノントップリーグでのプロデビューから12シーズンの間、同国内のチームを渡り歩き、6度のリーグアシスト王に輝いた実績の持ち主だ。また、2023年に出場したアラブクラブチャンピオンシップではチームを優勝に導き、アシスト王とファーストチームに選出。レバノン代表としても豊富な国際経験を持ち、前回のwindow1に続いて代表メンバーに選出された。

今シーズンから秋田に加入しBリーグデビューを果たすと、ここまでB1リーグ戦で全37試合に出場。1試合平均5.5得点1.8リバウンド3.3アシストを記録。

前回のwindow1では、レバノン代表はカタール代表とホーム＆アウェイで対戦し、1勝1敗の痛み分けで終えている。今回のwindow2ではホームで2試合を戦う。2月28日にはサウジアラビア代表、3月3日にはインド代表と対戦する。







【動画】レバノン代表アリ・メザーの超絶アシスト