U-17アジア杯のグループ組合せが発表！ 日本はB組。５月にサウジで開催、上位８か国がU-17W杯出場権を獲得
日本サッカー協会（JFA）は２月12日、今年５月にサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップの組合せが決定したことを発表した。
日本はグループBに入り、インドネシア、中国、カタールと同組になった。チームを率いる小野信義監督はJFAを通じて、以下のとおりコメントした。
「AFC U17アジアカップのドローが終わって、いよいよ始まるなと感じた。どの相手の事を考えても簡単な組み合わせではないが、自分たちのやるべきことをグループステージでできれば、ノックアウトステージに進める事ができると信じている。
アジアで６試合をやりきるために、大会までの残りの期間でスタッフ、選手で最高の準備をして大会に臨みたい」
本大会で上位８チームが、カタールで開催されるU-17ワールドカップの出場権を獲得する。各グループの組合せは以下のとおり。
グループA：サウジアラビア（ホスト国）、タジキスタン、タイ、ミャンマー
グループB：日本、インドネシア、中国、カタール
グループC：韓国、イエメン、ベトナム、UAE
グループD：ウズベキスタン、オーストラリア、インド、北朝鮮
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
日本はグループBに入り、インドネシア、中国、カタールと同組になった。チームを率いる小野信義監督はJFAを通じて、以下のとおりコメントした。
「AFC U17アジアカップのドローが終わって、いよいよ始まるなと感じた。どの相手の事を考えても簡単な組み合わせではないが、自分たちのやるべきことをグループステージでできれば、ノックアウトステージに進める事ができると信じている。
本大会で上位８チームが、カタールで開催されるU-17ワールドカップの出場権を獲得する。各グループの組合せは以下のとおり。
グループA：サウジアラビア（ホスト国）、タジキスタン、タイ、ミャンマー
グループB：日本、インドネシア、中国、カタール
グループC：韓国、イエメン、ベトナム、UAE
グループD：ウズベキスタン、オーストラリア、インド、北朝鮮
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！