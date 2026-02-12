日経225先物：12日19時＝250円高、5万7690円
12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万7690円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7639.84円に対しては50.16円高。出来高は1900枚となっている。
TOPIX先物期近は3879ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.16ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57690 +250 1900
日経225mini 57685 +245 35327
TOPIX先物 3879 +12.5 2604
JPX日経400先物 34995 +50 142
グロース指数先物 726 +0 157
東証REIT指数先物 売買不成立
