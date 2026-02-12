　12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万7690円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7639.84円に対しては50.16円高。出来高は1900枚となっている。

　TOPIX先物期近は3879ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.16ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57690　　　　　+250　　　　1900
日経225mini 　　　　　　 57685　　　　　+245　　　 35327
TOPIX先物 　　　　　　　　3879　　　　 +12.5　　　　2604
JPX日経400先物　　　　　 34995　　　　　 +50　　　　 142
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　　+0　　　　 157
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース