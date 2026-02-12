4歳女児に“タイヤ直撃”させた男（52）執行猶予中に無免許運転を繰り返したか　裁判では「再び運転しない」…被害女児は意識不明続く

不正改造車から外れたタイヤが女の子を直撃する事故を起こし、有罪判決を受けた男。

ところがその後、執行猶予中だったにもかかわらず、無免許運転を繰り返していた疑いがもたれている。

被害に遭った女児は、2年たった今も意識不明のままだ。

「無免許運転している」と情報提供

カメラを見て顔を背けた男。

道路交通法違反の疑いで逮捕・送検された若本豊嗣容疑者（52）。

2023年、不正改造車から外れたタイヤが女の子を直撃する事故を起こし、有罪判決を受けた若本容疑者。

ところがその後、執行猶予中だったにもかかわらず、無免許運転を繰り返していた疑いがもたれている。

若本容疑者が逮捕されたキッカケは、「無免許運転している」との情報提供だった。

警察は裏付け捜査を開始。

その結果、若本容疑者が2025年11月から約1カ月間、札幌市などで軽トラックを複数回、無免許で運転したとして、10日逮捕した。

被害女児は2年以上がたった今も意識不明

2023年11月、若本容疑者が起こした事故。

札幌市・西区で運転していた不正改造車から外れたタイヤが70mに渡って転がり、当時4歳の女の子を直撃した。

過失運転致傷などの罪に問われた裁判で、札幌地裁は若本容疑者に対し「過ちを認め、再び運転しないなど反省をしている」として懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡していた。

こうした状況にもかかわらず、若本容疑者は無免許運転を繰り返していたとみられている。

2年以上がたった今も意識不明が続く女の子の父親は、きょうFNNの取材に、若本容疑者に対する思いを次のように明かした。

被害女児の父親：

やっぱりなっていう気持ちもありますし、あきれているっていうのもあるので…。

裁判で「もう運転しません」って言っていた部分だったり、公判後の態度を見ても、思っていた部分があるので、あのときの言葉 裁判で言っていたことは嘘だったのかなと。

若本容疑者は逮捕後の調べに対し、こう容疑を認めていると言う。

「無免許運転なのは分かっていた。悪いことだとも分かっていたが、運転した。仕事をするためだった」

警察は、若本容疑者が無免許運転を繰り返していたとみて、常習性などを詳しく調べている。

（「イット！」2月12日放送より）