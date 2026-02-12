TVアニメ『ロシデレ』2期、放送時期の延期を発表 2026年→2027年に 理由説明して新プロジェクト始動
TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん Season2』の公式サイトが12日に更新され、放送時期変更が発表された。放送開始時期は2026年から2027年に改められた。
【画像】『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん Season2』放送時期変更のお知らせ（全文）
サイトでは「2026年より放送を予定しておりましたTVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん Season2』につきまして、更なるクオリティの向上を図るため、放送開始時期を【2026年】から【2027年】に変更させていただくこととなりました」と報告。
続けて「放送を楽しみにお待ちいただいている皆様には、このようなお知らせとなってしまい、心よりお詫び申し上げます。本作がこれからも長く皆様に愛され続ける作品となるよう、スタッフ一同、誠心誠意取り組んでまいります」と伝えた。
その上で、放送までファンと一緒に作品を盛り上げていく「ロシデレ・プロジェクト2026（仮）」始動を明らかにした。「つきましては、『目安箱』としてロシデレで実現してほしい企画やご意見を募集いたします。皆様のお声を、今後の展開の参考とさせていただけましたら幸いです」と呼びかけ、フォームのURLを掲載した。
同作は、主人公の久世政近の隣の席に座るアーリャさんは、いつも彼に対して冷ややかな目線を向けていたが、時々ボソッとロシア語で彼にデレていた。政近はロシア語のリスニングがネイティブレベルで、気付いていないと思い込み、時々デレるアーリャさん。その意味を理解しながらも、気付いていないような振りをする政近。ニヤニヤが止まらない、二人の恋模様を描いたラブコメディー。
