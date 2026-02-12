「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第14節は14日（土）から15日（日）にかけて計5つのカードが実施される。

■大阪ブルテオン vs 広島サンダーズ

©SV.LEAGUE

世界クラブ選手権からの帰国直後に黒星が先行した時期から抜け出し、現在8連勝中の大阪Ｂはホームに広島THを迎えて今節を戦う。注目はミドルブロッカー対決。大阪Ｂはエバデダン ラリー アイケーがアタック決定率58.3％で現在リーグ1位に。対する広島THは西本圭吾が1セットあたりのブロック決定本数が0.55本で同4位ながら、やはりSVリーグ初代トップブロッカーの実力は健在だ。ラリーvs西本という昨季のレギュラーシーズンベスト6に輝いたものどうしの“ほこたて”対決は見逃せない。もちろん、アタック決定率53.6％でリーグ3位につけている大阪Ｂのミゲル・ロペスやサーブ効果率13.9％でリーグ5位の広島TH、フェリペ・モレイラ・ロケといったクラブに欠かせないピースの存在も勝敗の鍵を握る。

■サントリーサンバーズ大阪 vs VC長野トライデンツ

今季ここまで明暗分かれる両クラブの対戦だ。今節をホームで戦うサントリーは先週の第13節でクラブ史上最高となる24連勝を達成し、GAME2ではさらに25連勝と更新してみせた。リーグ連覇へ、アンストッパブルな戦いぶりはしばらく続きそう。対照的に、VC長野は19連敗中。苦しい中でも第13節のGAME1では5戦ぶりにセットを獲得し、その試合ではオスカー・マドセンがチーム最多30得点、工藤有史もサービスエース4本と気を吐いた。首位を走るサントリーを相手に金星を挙げることができるか。まずは目の前の1球、目の前の1点、そして目の前の1セットをものにするところから。

■東京グレートベアーズ vs ジェイテクトSTINGS愛知

©SV.LEAGUE

第13節を他のカードよりも1週間前倒しで消化していた東京GBは、オールスターウィークエンドを挟んで2週間ぶりの試合、とリフレッシュは万全。今季初対戦となるSTINGS愛知をホームに迎える今節から3週連続ホームゲームとあって、地の利を活かしながら後半戦を乗り越えていく。対するSTINGS愛知は3連敗中だが、先週の第13節ではサントリーを相手にステファン・ボワイエとトリー・デファルコが連日で2桁得点。さらにGAME2では藤中謙也が16得点と頼もしいパフォーマンスを披露した。攻守でバランスのとれた東京GBと、総合的なチーム力が光るSTINGS愛知の対戦は好ゲームの予感。

■東レアローズ静岡 vs ウルフドッグス名古屋

©SV.LEAGUE

昨年11月の第5節以来となる対戦カード。そのときと同じくホームで戦う東レ静岡は、そこで喫した連敗のリベンジを果たしたいところ。先週の第13節で総得点600突破一番乗りとなったキリル・クレーツ（今節を前に現在608得点）の圧倒的な攻撃力で、1セットあたりのブロック決定本数0.70本で現在リーグトップのノルベルト・フベルを擁するWD名古屋を打ち破れるか。また、サーブ効果率14.8％でリーグ2位のWD名古屋、水町泰杜と、こちらはサーブレシーブ成功率50.2％で同じくリーグ2位の東レ静岡、武田大周という“01世代”（2001年生まれ）の対決も見どころと言えそうだ。

■日本製鉄堺ブレイザーズ vs ヴォレアス北海道

©SV.LEAGUE

先週の第13節で白星を挙げることができなかったクラブどうしの対戦だが、どちらもまだまだチャンピオンシップ進出は現実的であり、着実に白星を積み重ねたいところ。第13節に続いてホームゲームを戦う日鉄堺BZは、サポーターたちへ今度こそ勝利を届けようと息巻く。また、そこでは大阪Ｂに敗れはしたものの、GAME2では蔡沛彰とウルリック・ダールがそろって3本のブロックポイントを叩き出し、チーム合計でも11本と相手の5本を上回るなど光明も見えた。ヴォレアスも総得点414でリーグ5位の張育陞を筆頭に決定力の高いアタッカーが並ぶだけに、今節でも相手の攻撃を阻むことから勝機を探りたい。

■SVリーグ男子第14節 試合日程・放送情報・配信情報

大阪ブルテオン vs 広島サンダーズ

▼日時

GAME1：2月14日（土）12時35分～

GAME2：2月15日（日）12時35分～

▼会場

おおきにアリーナ舞洲

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

サントリーサンバーズ大阪 vs VC長野トライデンツ

GAME1：2月14日（土）13時05分～

GAME2：2月15日（日）13時05分～

▼会場

Asue アリーナ大阪

▼放送

GAME1：J SPORTS 2

GAME2：なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

東京グレートベアーズ vs ジェイテクトSTINGS愛知

▼日時

GAME1：2月14日（土）14時05分～

GAME2：2月15日（日）14時05分～

▼会場

有明コロシアム

▼放送

なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live Game!

GAME2：J SPORTSオンデマンド

東レアローズ静岡 vs ウルフドッグス名古屋

▼日時

GAME1：2月14日（土）14時05分～

GAME2：2月15日（日）14時05分～

▼会場

このはなアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

日本製鉄堺ブレイザーズ vs ヴォレアス北海道

▼日時

GAME1：2月14日（土）15時05分～

GAME2：2月15日（日）13時05分～

▼会場

大浜だいしんアリーナ

▼放送

なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド

GAME2：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live Game!