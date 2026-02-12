3月末で退団へ

再春館製薬所女子バドミントン部に所属し、「シダマツペア」としてパリオリンピック™で銅メダルを獲得した志田千陽選手が、チームを退団すると発表しました。

再春館製薬所 志田千陽選手（28）「3月31日をもって再春館製薬所を退社することになりました」

志田選手は2016年から再春館製薬所の女子バドミントン部に所属。

松山奈未選手と「シダマツペア」を組み、2024年のパリオリンピック™では初出場ながら女子ダブルスで銅メダルを獲得し、女子ダブルスの世界ランキングでは2位まで浮上しました。

その後、去年7月にペアを解消し、志田選手は現在、BIPROGY所属の五十嵐有紗選手とペアを組んでいます。

会見で明かした「腹をくくる覚悟」

今回の決断の理由について、志田選手は。

志田選手「今もパートナーと全然練習ができていない状況が続いているけれど、そういう部分でも時間が自分たちにはないので、腹をくくる覚悟を持ってやらなければいけないのかなと」

「チームを離れるのは簡単なことではなく、覚悟がいることだった」と胸の内を明かしたうえで、将来に向けた決断だと説明しました。

志田選手「やはり、世界一を目標に今頑張っているので、そこを目指していけるようにこれからも頑張っていきたい」

今後、志田選手は特定のチームに所属せず、個人で活動していくということです。

また、来年度から米本宙那選手と大津妃奈乃選手が新たに加入することも発表されました。

