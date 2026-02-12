ABEMAは、14日（土）に行われる大同生命SV.LEAGUE MENの第14節GAME1、東京グレートベアーズvsジェイテクトSTINGS愛知の一戦を、「ABEMA de J SPORTS」にて無料生中継することを発表した。

「ABEMA de J SPORTS」では、2025-26シーズンのSVリーグ男女の注目試合を毎節4試合無料で生中継。試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を採用している。

14日には、現在、元日本代表の柳田将洋やポーランド代表のバルトシュ・クレクを擁し6位につける東京GBと、昨シーズン準優勝で現在3位と好調を維持するSTINGS愛知が激突する注目の一戦を中継する。

解説を務めるのは元日本代表の福澤達哉さん。役時代は長年日本代表の主力として活躍し、海外リーグでのプレー経験も豊富な福澤氏は、今季のSVリーグを「どのチームも力をつけており、毎試合どちらが勝ってもおかしくない」と分析。この一戦を「今季を象徴する注目カード」と位置づけている。

また、ゲストには俳優の近藤頌利さんが登場する。近藤さんは高校時代、激戦区・大阪府予選でベスト4に輝いた実績を持つ本格的なバレーボール経験者。舞台『ハイキュー!!』への出演など、公私ともにバレーボールへの造詣が深く、今回が初の中継ゲスト挑戦となる。

福澤氏はこの試合のキーマンとして、東京GBからは「経験と勝負強さが不可欠」とクレクを指名。対するSTINGS愛知からは「チームの爆発力を生み出す導火線」として、トレイ・デファルコを挙げた。一方、ゲストの近藤さんは注目選手として、高校時代からの憧れの存在として柳田の名を挙げた。

さらに、無料中継を記念して、東京GBの試合観戦チケットが当たる招待キャンペーンも実施予定だ。

国内最高峰の熱戦を、独自の解説とゲストの熱い視点とともに楽しめる無料生中継。豪華布陣で届けられる一戦の行方に注目だ。