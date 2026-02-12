食事をテーマにした熊本県内最大級のイベントが2月21日、22日に開かれます。合言葉は「食のみやこ・熊本」です。

【写真を見る】熊本の食は「中途半端？」全国5位の農業県なのに…食事がおいしいランキング28位 県内最大級フェスで、いざ実食！

熊本市中央区の花畑広場をメイン会場とする「食のみやこ熊本 三ツ星グルメフェス＆ファーマーズマーケット」は、新市街アーケードや周辺の飲食店など、街全体の回遊を促します。

県と県内のイベント会社が初めて企画した大型イベントです。

きっかけは、「あるランキング」でした。

イベント実行委員長 荒木久尚さん「食のブランドイメージ食に対するイメージ調査の結果、中途半端な位置にいる」

農林水産省の調べでは、農林畜水産物の生産額全国5位の熊本。農業県としての認知度は十分です。

しかし、民間のアンケートによる「食事がおいしい都道府県ランキング」では全国28位。

熊本には、おいしいものはたくさんあるのに、イマイチ伝わっていない…？

そこで、大規模な「食の祭典」を開いて熊本の食をPRし、ゆくゆくは熊本の名物イベントにしていこう、というわけです。

その初回が、2月21日、22日の2日間。参加する飲食店の数は約70店舗、集客5万人を目指す県内最大級の『食のお祭り』です。

食のみやこ推進局 杉谷将洋さん「『食のみやこは熊本にあり』を掲げている。熊本の食を盛り上げていければ」