プレミアム率は最大40％

熊本市が進める物価高対策の一つが走り出しました。熊本市の子飼商店街で、40％のプレミアムがついた商品券が発売されました。

【写真を見る】最大40%上乗せ『プレミアム付き商品券』に100ｍの行列！ 鶴屋百貨店やアミュプラザなども順次販売へ

平日の午後の子飼商店街には行列ができていました。

記者「商品券の販売は午後2時からですが、その15分前、既に行列ができています」

商品券を求める人の列は続き、約100ｍに達しました。

商店街のスタッフ「200名ほど並んでいます。想定よりも多く並んでもらえてありがたい」

『2時になりました。プレミアム商品券の販売開始です』

「昔の価格で買えた」

子飼商店街で使える1万4000円分の商品券を1万円で買えるとあって、次々と売れていきます。購入できる上限の3セットを買う人がほとんどでした。

熊本市は物価高対策として、国からの交付金を財源に最大40％のプレミアムを助成する事業を進めていて、この助成を活用した商品券の発売は子飼商店街が第1号です。

利用者「うれしいですね。商品を買い過ぎないようにしないと」

利用者「私はここしか足が悪くて行けないから、商店街でひと月に3万円以上買う。だから買っとこうと」

さっそく、それぞれの店で商品券が使われていました。

ある店のからあげ弁当は400円。割安ですが、かつては250円でした。

利用者「私が昔、買っていた時は250円で、今は400円になったが、昔の価格で買えたようでうれしい」

ただ500円単位でしか使えず、おつりが出ないため、使いにくい店もあるようです。

――今のところ、利用は？

食料品の店「まだ1枚だけです。単価が安いから、ついでに500円以上買ってもらうと助かります」

今日、子飼商店街では用意している4400セットのうち1200セットが売れました。商品券は、2月15日まで販売されます。※なくなり次第終了

その他の販売情報

今後、販売が予定されているプレミアム付き商品券の一部です。

ゆめマートは、熊本市内の各店で明日13日から販売です。

鶴屋百貨店は、2月20日からLINEを通じて予約抽選に参加できます。店頭での販売は3月6日からです。

アミュプラザくまもとは、2月20日からの販売です。

販売情報は熊本市のホームページに掲載されています。