Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、2月12日の第1試合に出場する4選手を発表した。この卓ではリーグ上位にいる2〜5位の4チームが集結。レギュレーション突破に向けて、少しでもポイントを維持したいという思いが強くなる戦いだ。

【映像】上位2〜5位の直接対決

10チーム中、上位6チームがレギュレーションを突破する中、上位5チームまでがプラスポイント。ひとまずシーズン中をプラスで終えさえすれば、第一関門はクリアできるという様相になっている。首位はEX風林火山が独走中。少しでも差は詰めておきたいところだが、まずは残り30試合を来たシーズンを、無事に走り切るかが重要だ。

【2月12日第1試合】

KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）個人18位 ＋55.1

セガサミーフェニックス・浅井堂岐（最高位戦）個人20位 ▲8.0

TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）個人23位 ▲25.6

BEAST X・下石戟（協会）個人2位 ＋434.6

【2月10日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋965.6（94/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋545.1（96/120）

3位 BEAST X ＋463.9（98/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋119.2（94/120）

5位 TEAM雷電 ＋114.1（94/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲82.6（96/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲143.3（98/120）

8位 EARTH JETS ▲575.8（98/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲590.9（94/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲815.3（98/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

