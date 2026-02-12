【ソウル＝依田和彩】韓国の即席麺の輸出が増加している。

韓国映画などの影響で海外人気が高まっているためとみられ、２０２５年の輸出額は１５億ドル（約２３００億円）と過去最高を記録した。日本や中国向けなどを中心に輸出が増加しており、韓国政府は即席麺を含む韓国産食品を「Ｋフード」と銘打って輸出をさらに後押しする方針だ。

韓国関税庁によると、国別の輸出額は、中国が３億８５４０万ドル（約６００億円）と最も多く、米国は２億５４７０万ドル（約４００億円）、日本が７７３０万ドル（約１２０億円）などとなった。中国向けが前年比４７・９％増となったことで全体を押し上げた。日本向けは２３・６％増、米国向けは１８・１％増だった。

韓国食品の人気を高めているのが韓国映画だ。韓国メディアは、世界的に人気となったネットフリックス映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の中で、主人公らが韓国の即席麺とのり巻きを食べる様子が放送されたことなどで、韓国の食文化への関心が高まったと指摘する。

日本でも人気の「辛ラーメン」を販売する韓国の食品大手「農心」は、国内外で人気のアイドルを宣伝に起用したり、米ニューヨークのタイムズスクエアで屋外広告を行ったりするなど、海外での売り込みに力を入れている。

韓国政府は、即席麺をはじめとする韓国食品を世界中に売り出していく方針だ。李在明（イジェミョン）大統領は、昨年１２月の国務会議（閣議）で、「Ｋフードが戦略的輸出産業として成長できるよう、政府が支援する」との考えを示した。政府として食品輸出に取り組むための「グローバルＫフード輸出拡大戦略」を発表し、輸出や韓国企業の海外進出を支援する方針を掲げる。