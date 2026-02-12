立ち技格闘技「RISE」は12日、都内で「RISE ELDORADO2026」（3月28日、両国国技館）の会見を行った。スーパーフェザー級（60キロ以下）3分3R延長1Rで約4年ぶりの試合で引退する森本“狂犬”義久（35＝BRING IT ONパラエストラAKK）と同級2位・国枝悠太（33＝Never mind/9＋nine plus lab）が会見で大乱闘を繰り広げた。

会見前のフェイスオフ。国枝が顔を近づけ、額を押しつける。これに怒った森本が胸ぐらをつかみかかり、スタッフが慌てて間に入るも両者が「来いよ！」と怒声が響き渡り一瞬、騒然となった。なんとか2人をなだめて会見がスタートしたものの、怒りが収まらず。国枝は「まずお前、ケガして待ってたんだぞ、まずすんません、ありがとうございますだろ。頭おかしいんじゃないの？」と声を荒げる。森本も「それはありがとな。でも謝れとか指図するんじゃねえ。命令すんじゃねえ」と言い返す。

12月にこのカードが決まっていながら森本のケガで延期となっていた。やっと決まったことに国枝が怒り心頭。「篠塚に勝った敵討ち。仲がいいので、やり返す。残念でした。楽しみにしていた。こんなヤツではないと思った」と投げやりに言い放った。森本も「（12月の試合が流れたのは）ガチのスパーリングで腕が折れた。もう完全に治っているのでこいつをぶん殴ってやろうと思う」と完全決着を誓う。その後、ともに怒りが収まらず、会見は殺伐としていた。