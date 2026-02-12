かつて一世を風靡した釈由美子。結婚や出産を経た今、新たな武器を手に意外な活躍を見せているようだ。

「2月10日のInstagramの投稿では、自身が出演する『美味温泉』（東海テレビ）の告知をおこなった釈さん。東海地方の温泉地で、ゲストが毎回お風呂や料理などを楽しむ番組で、釈さんが伊勢志摩でロケをした様子が2回にわたって放送されるということです。

釈さんのInstagramでは、温泉に入っている様子が映った写真が投稿されており、現在47歳にして若々しい姿が見て取れます。“癒し系”“天然キャラ”として一躍人気となった釈さんですが、今でも美貌は変わらず。“美背中”を見せた写真に、ファンからは歓声が上がっています」（芸能記者）

一方プライベートでは、2015年に同い年の実業家男性と“出会って半年婚”を発表し、翌2016年6月に第一子男児を出産している。

「現在は9歳になる長男がいて、Instagramに息子さんとの2ショットを披露しています。結婚後は育児を優先し、仕事はセーブしていたようですが、息子さんが小学校にあがったことで一段落したのか、最近は芸能活動も活発になっています」（同前）

ドラマや映画、バラエティ番組に出演する機会が多かった釈だが、現在ではある資格を活かして旅番組に出演している。

「釈さんが温泉好きなのは有名な話。2013年4月には自身のブログで“温泉ソムリエマスター”の資格取得を報告しています。“温泉ソムリエ”は、温泉の知識を持ち、正しい入浴法のアドバイスができる人を認定するもの。釈さんの場合はさらにそのうえのレベルの、“マスター”を手に入れることに成功したというのです。豊富な温泉の知識をもとに、情報番組や雑誌のインタビューなどで、各地の温泉の効能やうんちくなどについて語っています。ちなみに、2023年のインタビューでは、白馬八方温泉がオススメ、と答えています」（同前）

そんな釈の新たな一面が披露されたのは、12日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）でのことだった。「温泉を愛する女が大集合！この冬行くべき温泉発表SP」と題した放送のなかで、こんな驚きの私生活を明かしたのだ。

「温泉好きの釈さんには、箱根にお気に入りの秘湯があるそうで、番組では『3日に1回、往復3時間かけて通っていた』と語っていました。さらに驚きなのは、通うのが大変だったことから、温泉付きの物件を購入したと明かしたことです。しかし、結局“秘湯好き”が勝ったのか、その物件にはほとんど行かず、お気に入りの温泉に通ってしまうといいます。このエピソードにはMCの上田晋也さんも驚愕の表情を見せていました。はたから見ればもったいない話ですが、本気のお風呂愛が現在の仕事にも結び付いているのでしょう」（同前）

衰え知らずの彼女の美貌も、温泉のおかげ……？