フジ番組でモーグル解説

ミラノ・コルティナ五輪は11日、フリースタイルスキーの女子モーグル決勝が行われた。上位8人による決勝2回目に、冨高日向子（多摩大ク）が78.00点の4位でメダルを逃した。ターン点でわずか0.2点足りず、メダル獲得なら同種目では2002年のソルトレークシティ五輪以来、24年ぶりだった。当時メダルを獲得した人物が地上波に登場。「久々に見た」などとネット上を沸かせた。

フジテレビ系朝の情報番組「ノンストップ！」でモーグルを解説したのは里谷多英さん（49）だった。1998年の長野五輪で金メダル、02年のソルトレークでも銅メダルを獲得した日本モーグル界のパイオニア的存在だ。

里谷さんは「もういったなと思いました。これはもうメダルは確定してるなと思って。風が冨高選手に吹いている感じだった」と振り返りつつ、「私から見てもあれ銅メダルでもいいんじゃないかなって」と心境を明かした。

実は同局社員の里谷さん。落ち着いた黒髪ロングと、現役時代のイメージからは激変。SNS上では「黒髪ロングの“激変美女”になっててびっくりしたんだけど…！？」「モーグル24年ぶりメダル獲得へ！ってテロップに、は？里谷多英ってそんな前？」「里谷多英きたあああああ」「里谷多英 久々見たわ〜」「モーグルと言えば里谷多英」など驚きの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）