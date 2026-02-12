2月8日、YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」に、グアム旅行の動画が投稿されたが、「嵐」二宮和也が飲食店で見せた振る舞いが物議を醸している。かねてから、二宮の “食事マナー” には心配が寄せられることもあったようだ。

問題となったのは、二宮、「Hey! Say! JUMP」の山田涼介、「timelesz」の菊池風磨が、3人でグアムにある24時間営業のファミリーレストランを訪れたときのひと幕。このレストランで食事することになったのだが……。

「席についた二宮さんは、温かい蕎麦を食べたかったようですが、メニューになく、ソファーに横たわりました。菊池さんは『大人なんだから起きてください』と注意しましたが、二宮さんは構わず寝転び続け、『なんもなくていい』と答えました。

店のスタッフが注文を聞きに来ると起き上がりましたが、いなくなると再び横になり、山田さんも『そんなことある？』と冗談交じりにたしなめていたのです。

結局、二宮さんはコーラだけ注文し、ほとんど横になっていたため、SNSやコメント欄で『行儀悪い』という指摘が続出してしまったのです」（スポーツ紙記者）

飲食店での「寝転び動画」が波紋を呼ぶことになったが、Xでは

《こんなことする人だよ。前から》

《まぁ、昔からそういう感じだから、驚きはしないな》

といった声も聞かれていた。過去にも、二宮の食事マナーが注目を集めたことがあったのだ。

「2025年7月の『よにのちゃんねる』で、ホテルのランチビュッフェを貸し切りにして食事する企画がおこなわれたときのことです。二宮さんはカレーやシュウマイ、チキンなどの料理を皿によそっていましたが、食事中に靴を脱ぎ、足を椅子に乗せていました。

山田さんと菊池さんは皿の料理を完食したのに対し、二宮さんの皿には最後まで料理が残っており、動画は3人で『ごちそうさまでした』と言って、終了してしまいました。

そのため、SNSでは一部のファンから『靴脱いで椅子に足をあげて食べるのは行儀悪い』という指摘があがっていたのです。また、料理を残したまま動画は終わったため、ビュッフェでの食べ残しにも疑問を持たれてしまい、二宮さんのマナーを心配する向きもあったのです」（芸能記者）

嵐は3月から5月にかけて開催するラストツアーをもって、活動終了する。ライブが迫るなか、思わぬところで注目が集まる事態になってしまった。

「二宮さんはバラエティ番組でも、自由気ままなスタイルが認知されており、そんなキャラクターが好感を持たれています。ただ、いまでは、2人の子どもを持つ父親でもありますし、二宮さんを応援しているからこそ、飲食店での振る舞いを改善してほしいと考えるファンも少なくないようです」（同）

後輩2人から食事マナーを注意される二宮の姿は、ファンも見たくないはずだが……。