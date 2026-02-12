今回紹介するのはThreadsに投稿された、とある猫動画。そこには、お父さんのことが大好きすぎて、ある行動をとっていた猫ちゃんの姿が映っていました。その内容は…。投稿はThreadsにて、7.4万回以上表示。いいね数は5000件を超えました。

【動画：母から毎日送られてくる『猫と父』の様子→笑わずにはいられない『内容』】

毎日、母から送られてくる猫の様子

今回、Threadsに投稿したのは「田村 豪」さん。

どうやら、投稿主さんは毎日、お母さんから猫ちゃんの動画が送られてくるそうです。しかし、ただの猫動画ではありません。その内容は、なんと猫ちゃんがお父さんの頭をペロペロ舐めている動画とのこと。

動画には椅子に座って朝のニュースを見ているお父さんの姿。そしてその頭の近くに忍び寄っているのは、飼われている三毛猫ちゃん。猫ちゃんはお父さんのことが大好きな模様。だからなのか、一心不乱に頭をペロペロ。

途中でお父さんに「もういい」と止められてもおかまいなし。やめることなく、むしろより積極的に頭をペロペロしていたようです。お父さん、とても愛されていますね！…猫の舌はザラザラしているので、舐められている頭は痛そうですが…。

お父さん大好き猫ちゃんにSNS民も爆笑

お父さんの頭をずっと舐めていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「子猫のパヤパヤだと思ってるんじゃ」「声出して笑って震えてます笑」「平和な時間ですね」「子猫のように可愛がってくれてますね」「猫は自分より目下の者を舐めてあげるって聞いたことが…」などの声が多く寄せられていました。

どんな形であれ愛情表現なのには変わりありません。きっと今日も猫ちゃんはお父さんの頭を愛情たっぷり込めて舐めていることでしょう。

