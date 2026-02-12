吉本芸人・ライムギのなつみ　170cm超えの観葉植物を育てはじめた、想定外の理由を語る

吉本興業のお笑いコンビ・はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）がパーソナリティーを務めるラジオ番組に、先輩芸人のライムギが出演し、トークを繰り広げた。

ライムギ なつみ（左）、れんぺい（右）

ライムギは、なつみとれんぺいの2人が2019年に結成したコンビで、NSC大阪校42期。同期には、空前メテオ、ぐろう、シスターなどがいる。



高知県出身のなつみは銀行に勤めていた経験があり、特技はクレーム対応。れんぺいは福岡県出身で、顔が小さく、口がでかい。れんぺいは本名で、兄の名前は「くんぺい」という。

2回目の出演となる今回、2人へのメッセージも届いていた。そのなかから、はるかぜに告ぐのライブにゲスト出演していたのを見たというリスナーから届いた、「今年の目標はなんですか」という質問を紹介した。

「M-1決勝進出」と答えたのは、れんぺい。昨年は準々決勝で披露した4分のネタ動画が22秒しか公開されなかったそうで、「Tverの広告より短い」と嘆きつつ、「そんなことがないよう決勝までいきたい」と意気込んだ。

対するなつみの目標は、「準決勝」。元銀行員らしく、「堅実にステップアップしたい」とコメントを残した。

なつみには、「観葉植物好きなのが同じです。良さを広めてほしいです」とのメッセージも届いた。「家の中に緑が必要と思えない」と話すとんずから“観葉植物を育てはじめたきっかけ”について尋ねられると、「何者でもない自分が、水をあげなきゃ育たない。自分より下の存在がいることで自分の存在意義を感じられる」と答えていた。



はじめはそんな理由だったものの、いまでは、「部屋にあると落ち着く」ことから7鉢も育てており、お気に入りの品種「エバーフレッシュ」は170センチメートルを超えているのだとか。

なつみいわく、「葉っぱが日光を吸収するために昼間はぶわって開いて夜は閉じるところが、“めっちゃ生きてる”って感じがして好き」とのこと。



ちなみに、6畳ほどの狭い部屋で大小さまざまな植物を育てているため、とんずからは「だから押し入れで過ごさなダメになるんじゃないですか？」とツッコまれていた。

れんぺいは、ほかの芸人と住むシェアハウスで大規模な水漏れトラブルに遭ったため、現在、ホテル暮らし中。はじめは雨漏り程度の水が、鍋で溜めても対応しきれないほどの量になり眠れないほどだったのだとか。

そこで、住人のシスター・井坂が応急処置を行ったそうで、「でっかいゴミ袋のビニール袋みたいなやつをつないでつないでつないでトンネルみたいなのを作って、流しに直接流すという素晴らしい道具を作ってくれた」と紹介。これにより、業者がくるまでをしのぐことができた。

後日やってきた業者は、原因を調査したあとの応急処置として井坂とまったく同じ方法で対応。このエピソードに、れんぺいは「井坂すごすぎ」と感心していた。

その住居に戻ることは難しいそうで、「いまは引っ越し先を探しつつホテル暮らしをしている」と話す、れんぺい。年末年始の時期と重なっているためにホテルが長期で予約できずいろいろなホテルを転々としているそうで、「1人で武者修行してる感覚やで。『ここのまち、近所にめっちゃいい居酒屋見つけた』となったら、また引っ越しせなあかんとなる」と嘆いていた。

※ラジオ関西『Clip火曜日』より