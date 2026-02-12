

米倉涼子主演Prime Original『エンジェルフライト THE MOVIE』が、240以上の国や地域で2月13日より世界独占配信される。本作は、第10回開高健ノンフィクション賞を受賞した佐々涼子の「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」を原作に、米倉涼子主演で2023年3月に独占配信を開始し、昨年5月3日から6月７日までNHK総合でも放送されたドラマシリーズ『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』の続編。

本作で遺体処置のスペシャリスト柊秀介役を演じている城田優は、共演した頑固な新人の高木凛子役を演じた松本穂香のある行動に驚愕したそう。松本は撮影が終わると、猛スピードで着替えて一瞬でいなくなるそうで、城田は「松本さんは帰るのが“鬼早”でびっくりでした。撮影が終わって自分が控室に戻るタイミングくらいで、もう松本さんは車に乗って帰っていて（笑）何か理由があるのかな…？と不思議でした」と、松本の意外な一面を明かした。

海外で亡くなった日本人のご遺体を国内に、あるいは日本で亡くなった外国人のご遺体を母国に搬送する業務を日々行っている“国際霊柩送還士”という知られざるスペシャリストたちの活躍を描く本作。米倉涼子演じる口は悪いけど情に厚い敏腕社長・伊沢那美の元、ひとクセもふたクセもある個性豊かな社員たちが時に葛藤し、時にコミカルなチームワークを見せながら日々奮闘する物語だ。

本作では城田演じる柊秀介と松本演じる高木凛子がペアになり、日本人の妻とイタリア人の夫の生後間もなくして亡くなった娘ミーナの送還を担当する。共演シーンが多かった城田と松本。2人でロケの撮影に行くことが多かったが、城田は松本とのエピソードについて「僕も帰るのが早い方ですが、松本さんはびっくりするくらいとんでもなく帰るのが早いんです。僕がスタジオから控室に戻ってきて着替え部屋をコンコンって開けようとすると、いつも鍵がかかってるんですよ。だれが使ってるんだろう？って思うと、10回中10回は松本さんで（笑）。誰よりも早く先に着替えて、誰よりも先に出ていく。半端ないスピードでした」と意外な一面を告白。

さらに城田は「千葉でロケがあった時、松本さんは宿泊されていたんです。その時も自分が控室に戻るタイミングくらいで、もう松本さんが乗った車が出発していてびっくりしました」と松本の帰宅の速さに何度も驚いたそう。そんな松本は“家が好き”というインドア派だそうで「早く帰ることが一種の楽しみですね。家が好きなのかもしれない。家家家！って感じです（笑）」と、自宅が大好きだという素顔を覗かせた。そんな２人は前作のドラマに続き再共演を果たしている。エンジェルハースのメンバーとして先輩の柊と、新入社員としてまだ未熟な一面を持つ高木が、本作では一体どんな困難に立ち向かうのか？

国境を越え、あらゆる試練を乗り越えて、ご遺体とその“魂”を母国で待つ遺族のもとへ届けるプロフェショナルたちの実話を基にした感動の物語。Prime Videoが贈るオリジナル映画『エンジェルフライト THE MOVIE』は2月13日より独占配信開始。

配信情報

タイトル：『エンジェルフライト THE MOVIE』配信日：Prime Videoにて2月13日（金）より世界独占配信キャスト：米倉涼子

松本穂香

城田優

矢本悠馬

野呂佳代

徳井優

遠藤憲一谷田歩

織山尚大

鎌田英怜奈

向井理木村祐一

鶴田真由

田村健太郎

久保田紗友

鈴木武

米本学仁

丸山智己

島かおり／入山法子

ALEX JD

Lily.M

原日出子／赤間麻里子

RICHARD E.WILSON

池田成志／佐藤緋美

月島琉衣

生瀬勝久原作：佐々涼子「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」（集英社文庫刊）