千原ジュニア、“浪速のロッキー”とバッタリ遭遇 「すごい〜」「最高の2ショット」
お笑いタレントの千原ジュニアが11日、自身のインスタグラムを更新。俳優の赤井英和との2ショット写真を公開した。
【写真】千原ジュニア、“浪速のロッキー”とバッタリ
投稿された写真には、千原と赤井が並んで写る姿が収められており、千原は「ばったり浪速のロッキー！ 私の子供の頃のヒーロー！ 写真載っけさせてもろたるねん！ 赤井さんありがとうございました！」とコメント。“浪速のロッキー”とは赤井の愛称で、かつてボクサーとして活躍した経歴に由来する。
突然の遭遇に喜びをにじませた千原の投稿に、ファンからは「すごい〜」「カッコイイ2人ですね」「2人とも笑顔が素敵」「最高の2ショット」といった反響が寄せられている。
引用：「千原ジュニア」インスタグラム（＠chihara_jr）
