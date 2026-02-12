千原ジュニア（2013年撮影）

　お笑いタレントの千原ジュニアが11日、自身のインスタグラムを更新。俳優の赤井英和との2ショット写真を公開した。

　投稿された写真には、千原と赤井が並んで写る姿が収められており、千原は「ばったり浪速のロッキー！　私の子供の頃のヒーロー！　写真載っけさせてもろたるねん！　赤井さんありがとうございました！」とコメント。“浪速のロッキー”とは赤井の愛称で、かつてボクサーとして活躍した経歴に由来する。

　突然の遭遇に喜びをにじませた千原の投稿に、ファンからは「すごい〜」「カッコイイ2人ですね」「2人とも笑顔が素敵」「最高の2ショット」といった反響が寄せられている。

