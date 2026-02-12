『リブート』180cm超 “高身長コンビ”に反響「スタイルいい〜！」
ドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の公式インスタグラムが11日、主人公・儀堂歩／早瀬陸役の鈴木亮平と、海江田勇役の酒向芳の2ショットを公開した。
【写真】『リブート』鈴木亮平、“恐怖の合六飯”を公開 「食べてみたい」「美味しそう」
投稿では「3話オフショット」「傷だらけの早瀬と海江田の高身長コンビ この日は天気に恵まれた撮影でした」と紹介。青空の下で並び立つ2人の姿が収められており、劇中とは異なる穏やかな表情が印象的だ。
公式プロフィールによると、鈴木は186cm、酒向は184cm。共に180cmを超える高身長と引き締まったスタイルが際立つ1枚となっている。
コメント欄には「スタイルいい〜！」「お二人とも背が高くてカッコいいです」「お二人ともシュッとされてます」「海江田先生はもう出演ないのかな？」といった声が寄せられ、反響を呼んでいる。
引用：ドラマ『リブート』インスタグラム（＠reboot_tbs）
