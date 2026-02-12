（左から）鈴木亮平、酒向芳　※ドラマ『リブート』インスタグラム

　ドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の公式インスタグラムが11日、主人公・儀堂歩／早瀬陸役の鈴木亮平と、海江田勇役の酒向芳の2ショットを公開した。

【写真】『リブート』鈴木亮平、“恐怖の合六飯”を公開　「食べてみたい」「美味しそう」

　投稿では「3話オフショット」「傷だらけの早瀬と海江田の高身長コンビ　この日は天気に恵まれた撮影でした」と紹介。青空の下で並び立つ2人の姿が収められており、劇中とは異なる穏やかな表情が印象的だ。

　公式プロフィールによると、鈴木は186cm、酒向は184cm。共に180cmを超える高身長と引き締まったスタイルが際立つ1枚となっている。

　コメント欄には「スタイルいい〜！」「お二人とも背が高くてカッコいいです」「お二人ともシュッとされてます」「海江田先生はもう出演ないのかな？」といった声が寄せられ、反響を呼んでいる。

