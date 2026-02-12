渡部暁斗選手

熱戦が続くミラノ・コルティナオリンピック。

スキーノルディック複合の個人ノーマルヒルに今季限りでの引退を表明している白馬村出身・渡部暁斗選手、そして、木島平村出身の山本涼太選手が出場しました。

白馬村出身・渡部暁斗選手
「イタリアで季節外れの満開の桜を咲かせて終わりたいと思います」

引退を表明した会見で「満開の桜を咲かせたい」と語った渡部暁斗選手。

地元・白馬村で行われたパブリックビューイングの会場にはその言葉があちこちに。

6大会連続出場の37歳、渡部選手にとって最後のオリンピック。11日はスキーノルディック複合個人ノーマルヒルが行われました。

前半のジャンプ。

実況
「行け 前方向進んでいくジャンプで緑のラインのあたりまで行きました着地安定！」

K点越えの100mを飛び、11位をマーク。

渡部暁斗選手
「1番いいジャンプができたので良かったです」

一方、ジャンプで輝きを見せたのは木島平村出身の山本涼太選手28歳。

実況「強く前方向飛び出しは高いその高さキープして大きなジャンプだー！！！着地も安定したー！」

山本選手は102.5メートルを飛び、3位につけました。

そして、後半は10キロのクロスカントリー。
山本選手がトップと19秒差でスタート。
さらに渡部選手はトップと41秒差でスタートします。

粘り強い滑りを見せる渡部選手。
順位をキープしてドイツのビンツェンツ・ガイガー選手と最後まで競り合い日本勢トップの11位となりました。

渡部暁斗選手
「人生で1番きつかったかもしれない。良いジャンプとクロスカントリーちょっと粘りきれなかったですけど今できるベストは尽くせたかなと思います」

保育園から中学までの同級生　青山佳奈里さん
「最高の成績だと思います！今シーズン最後ということでああやって自分のベストを一生懸命尽くしているところ本当にかっこよく思います。誇りに思います」

白馬中学校2年生 石粼葵さん
（白馬北小学校出身・渡部選手と同じ競技）
「始めたときから背中追ってきた選手なので憧れですね。同じ練習場とかで練習してる先輩にあたるのでいい結果とかじゃなくて最後楽しんでほしいと思って応援しました」

一方、山本選手は順位を落とし15位でゴールしました。

2人はスキーノルディック複合で
２月17日　個人ラージヒル
２月19日　団体
に挑みます。