櫻坂46、14thシングル「The growing up train」MV公開 スタンドマイクでパフォーマンス
櫻坂46の14thシングル「The growing up train」のMVが公開され、あわせてストリーミングおよびダウンロードの先行配信もスタートした。
【動画】櫻坂46、14thシングル「The growing up train」MV
本作の監督を務めたのは、9thシングル「自業自得」や11thシングル「UDAGAWA GENERATION」などを手掛けてきた池田一真。これまでの作品でもグループの世界観を鮮やかに映し出してきた同氏が、今作でも演出を担っている。
スタンドマイクを使用したパフォーマンスが印象的な本作は、メンバーによるカノンやディレイなど高度な振り付けを駆使し、幾何学的な美しさを構築。そこに、櫻坂46の強みである“ライブ”を彷彿とさせるシーンが重なり、情熱的かつ迫力ある映像作品に仕上がっている。
