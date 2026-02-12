2月15日に開催される「高知龍馬マラソン2026」の開催まであと3日となりました。こうちeyeでは、シリーズで大会の魅力や関わる人たちの思いを紹介しています。

今回は、家族で大会に出場するランナー一家にスポットを当てました。



高知市横浜新町。閑静な住宅街で練習を続ける親子ランナーがいます。

保育士を務める母親の吉村温美さん（37）と、父親で郵便局に勤める則宏さん（44）。そして、小学4年の宙乃さん（10）と、小学2年の月澄くん（7）です。





今年、両親はフルマラソンへ、そして姉弟はファンランへエントリーしています。温美さんは友達に誘われて2024年に初参加してから今年で3回目。そして則宏さんは、去年に続いて2年連続でのエントリーです。■温美さん「1年目は私と友達と3人で走って、2年目は私と主人ともう一人友達と。なんか（主人が）走りたそうだったので、私が1年目走った時」■則宏さん「僕はもともと体を動かすのが好きなんで、それで走っているのを見て走ってみようかと思った」去年は2人とも、5時間台のフィニッシュタイムで見事に完走しました。その時のことを振り返ってもらうと…■温美さん・則宏さん「畑ばっかりのところを走るのがつらかった… 春野の黒糖を使った蒸しパンが美味しかった～、それを来年も絶対食べようと言って今年も食べるために…」前回大会では、フィニッシュを目指して奮闘する両親を子供たちは沿道から応援しました。その姿は、姉弟の大きな刺激になったと言います。■子供たち「お母さんとお父さんが頑張って走っているのを見て、私も頑張って走ってみたいなと思いました」「僕も運動神経がいいから、もしかしたら走れるかもと思って、参加してみようと思いました」そんな子どもたちの思いを、どう受け止めているのでしょうか。■温美さん・則宏さん「こうやって一緒に参加してくれるのはすごく嬉しい。これに限らず、色んな事にチャレンジしてもらったら良いかなと思ってます」4人それぞれの思いが詰まった高知龍馬マラソン。今年の目標はズバリ？■親子「去年のタイムよりは速く…夢は大きく！」「1000位以内には入りたい」フルマラソンとファンラン。ステージは違えど、フィニッシュを目指すという夢は同じ。親子ランナーの挑戦は、まもなくスタートの時を迎えます。■親子「完走目指して頑張るぞ～！」高知放送では、2月15日の高知龍馬マラソン2026の模様をテレビ・ラジオで生中継。ランナーはもちろん、ボランティアスタッフや沿道応援にも注目し、一人ひとりの「がんばる」を全力応援します。また、朝9時のスタートとフィニッシュ会場の様子も高知放送公式YouTubeで配信します。そして現在、番組内で紹介するメッセージを募集しています。頑張って走る家族や友だち、ボランティアの皆さんを一緒に応援しましょう。ランナーの皆さん！頑張る理由や大会に懸ける想いも、メッセージで教えてください。たくさんの声をお待ちしています。