◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）１週前追い切り＝２月１２日、栗東トレセン

秋春ダートＧ１制覇を目指すダブルハートボンドは、稍重の馬場を苦にせず栗東・坂路でパワフルな脚取りを見せた。

ポイントネモ（４歳１勝クラス）を２馬身追走。ラスト１ハロンで手綱を促されるとグングンと脚を伸ばし、５３秒４―１２秒４で２馬身先着した。大久保調教師は「しまいをしっかりと。前（僚馬）をかわして、時計的にもいい動きだったと思います」と手応えを深めていた。

牝馬としてサンビスタ以来、１０年ぶりに前走のチャンピオンズＣを制した。デビュー前から素質が光る一方、体質の弱さも抱えており、ＪＲＡレコードで制したみやこＳから中３週での調整は陣営が細心の注意を払ってのものだった。指揮官は「大丈夫、大丈夫と自分たちも馬も信じ込ませていた」と鼻差でのＧ１初勝利を振り返った。うま年初戦は約２か月半の間隔を空け、トレーナーは「生き生きしている。（調教も）自分でハミを取っています」と上昇を見込んでいる。

９７年にＧ１昇格後、牝馬の勝利はない。キャリア通算は８戦７勝（２着１回）と無類の強さを誇り、歴史を変える能力を秘めている。「この後、どれだけケアするかですね。今からが勝負です」と大久保師は気を引き締めていた。（松ケ下 純平）