東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！

イベント開催に先駆けて2026年4月8日より、イベントロゴをあしらった専用グラスで楽しめるワイン各種が登場します。

美しいデザインのグラスを片手に、優雅な気分でイベントを満喫できるメニューを紹介します☆

東京ディズニーシー“フード＆ワイン・フェスティバル2026”グラスワイン

販売期間：2026年4月8日〜2026年6月30日

※アルコールドリンクです

各国のワインを、イベントロゴをあしらった容器で楽しめるメニュー。

透明なグラスにホワイトでロゴがデザインされた、シンプルで洗練された見た目が特徴です。

スパークリングワイン

価格：1,000円

販売店舗：セバスチャンのカリプソキッチン、ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ、ニューヨーク・デリ

シュワッとした炭酸が爽やかなスパークリングワイン。

スマートなフォルムのグラスで提供され、食事との相性も抜群です。

赤ワイン

価格：1,000円

販売店舗：ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ

香り豊かな赤ワインを、丸みのある形状のグラスで提供。

イタリア産の赤ワインをじっくりと味わうことができます。

白ワイン

販売店舗：ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ

すっきりとした飲み口のイタリア産白ワインもラインナップされています。

お好みのワインを選んで、フェスティバルの雰囲気を楽しめます。

イベントの思い出に残る、ロゴ入りグラスでの提供。

東京ディズニーシーにて販売される「グラスワイン」の紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney © Disney/Pixar

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ロゴ入りグラスで提供！東京ディズニーシー“フード＆ワイン・フェスティバル2026”グラスワイン appeared first on Dtimes.