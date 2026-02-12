TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

2月13日の関東の天気を山形純菜キャスター、河津真人気象予報士がお伝えします。

・空気の乾燥しばらく継続
・少しずつ春に 桜の開花は?
・花粉の本格飛散せまる