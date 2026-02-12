ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【2月13日 関東の天気】再び空気乾燥の日々… 【2月13日 関東の天気】再び空気乾燥の日々… 【2月13日 関東の天気】再び空気乾燥の日々… 2026年2月12日 18時58分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 2月13日の関東の天気を山形純菜キャスター、河津真人気象予報士がお伝えします。・空気の乾燥しばらく継続・少しずつ春に 桜の開花は?・花粉の本格飛散せまる リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 住宅, 射出成形機, 葬祭, ネジ, 工場, 埼玉, 介護, 徳島, 静岡