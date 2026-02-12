『転スラ』映画の本編映像＆場面カット解禁 『ZIP！』コラボ特番放送で出演は岡咲美保、堂本光一ら
アニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2月27日公開）の本編映像＆新たな場面カットが公開された。また、映画公開を記念して、日本テレビ「ZIP！」とコラボし、公開記念特別番組「ZIP！が教えます!! 今さら聞けない『転スラ』の魅力徹底解剖SP」が21日27時35分より放送されることが決定した。
【動画】過激すぎるヒロインの衣装！公開された『転スラ』映画の本編映像
解禁されたのは、【魔国連邦】の開国祭を終えて束の間の休息を手に入れたリムルたち一行が、【魔導王朝サリオン】の天帝エルメシアに招待され、大空を駆ける飛竜船に乗り、彼女の所有するリゾート島を目指すシーン。
大迫力の飛竜船には、おなじみのリムル、ヴェルドラ、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ランガ、ヒナタ、ルミナス、エルメシア、ミリムらが勢ぞろい。飛竜船の向かう先は、自然豊かで雄大な、蒼海に囲まれたリゾート地。夢のバカンスへの期待に胸を躍らせ、それぞれが自由に、ゆったりと快適な空の旅を満喫する姿が見どころとなる。
また、映画公開を記念して、『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』と日本テレビ「ZIP！」がコラボし、公開記念特別番組「ZIP！が教えます!! 今さら聞けない『転スラ』の魅力徹底解剖SP」の放送が決定した。
『転スラ』の魅力を「ZIP！」ファミリーと『転スラ』豪華声優陣が語り尽くし、主人公リムル役の声優・岡咲美保と本作のオリジナルキャラクターであるゾドン役の声優を担当した堂本光一のインタビューや、二人が制作現場に潜入したりと、普段見られない貴重な映像もある。また、同じくオリジナルキャラクター声優を担当した日向坂46の小坂菜緒、藤嶌果歩のインタビューや、『転スラ』ファンを公言する野田クリスタル（マヂカルラブリー）が『転スラ』愛を語るなど、映画の見どころに「ZIP！」目線で迫る。
『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指す物語。獲得したスキルを駆使しながら、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿が描かれている。
原作はWEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載がスタートし、漫画化もされるなど、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。2018年10月にアニメ化され、21年1月〜3月と7月〜9月には第2期、24年4月〜9月にかけて第3期が放送。2022年には劇場アニメが公開され、アニメ第4期の制作も決まっている。今回の劇場版は原作・伏瀬による原案＆完全監修のストーリーで、海底にある国【カイエン国】を舞台にユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちを描いた完全新作となっている。
