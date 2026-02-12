自民316議席という圧倒的勝利を収め、議会運営を盤石にした高市早苗首相。超大国アメリカは、この選挙結果をどう受け止めたのか。米メディアの報道やSNSの投稿をもとに、アメリカ人の“本音”に迫る。（全2回の1回目／つづきを読む）

【画像】「ワオ、きれいだ」米SNSで絶賛された高市首相と“世界的美女”のツーショット写真



300議席超えの大勝利となった自民党 ©時事通信社

◆◆◆

米メディアが強調した「SNS人気」「サナカツ現象」

衆議院選挙で、高市早苗首相が率いる自民党が地滑り的な圧勝を成し遂げ、米国のメディアも大きく報じている。米メディアが勝因として指摘しているのは、高市氏が持ち前のカリスマ性やパフォーマンスで、SNSを通じて、有権者の心を掴んだことだ。

「高市首相は、解散総選挙に賭け、圧倒的多数で勝利。高市首相の選挙戦略は、彼女のパーソナリティーの力と“サナマニア”に熱狂する若い有権者の後押しに支えられ、成功を収めたようだ」（NBCニュース）

「彼女は首相としての労働意欲を強く示し、巧みなソーシャル・メディア戦略、そしてカリスマ性で大衆を勝ち取った。最近では、韓国の李在明大統領とK-POPのヒット曲に合わせて即興でドラム・セッションをして話題になったが、それも彼女の魅力を物語っている」（CNNニュース）

米国では、高市氏がソーシャル・メディアで強い支持を得ており、Xでは260万人ものフォロワーを抱えていることや、自民党のYouTubeチャンネルに投稿された動画が1億回以上再生されたことが取り上げられている。

また、「サナカツ」という言葉が広まり、同氏が持っている黒革のトートバッグが完売したことや、使用しているピンクのペンが話題になったことなど、同氏がファッション・アイコンにもなっていることも報じられているようだ。

記事の中で、高市氏を表現するのによく出てくる言葉が“Unconventional”。慣習に囚われない、型破りな様を意味する言葉だ。「これまでの日本の首相たちが醸し出していた退屈なイメージを漂わせていない」との指摘もある。

「世界最高のリーダー」と称賛する声も

Xでは、高市氏の人柄やリーダーシップを称賛する声も多々聞かれる。

「彼女は一生懸命働き、謙虚で、誠実な印象を与えている。政治家として良いロールモデルだ」

「高市首相は世界最高のリーダーだ」

自民勝利により、株価上昇を喜ぶ声もある。

「タカイチはいいね。僕のポートフォリオ、史上最高額になったよ」

高市氏のルックスを誉める投稿まで…

高市氏のルックスを誉める声もあがっている。

「うん、彼女のことが好きだよ、彼女はかわいい顔をしている」

「美しいタカイチ！」

「ワオ、きれいだ」

高市首相とイタリアのメローニ首相について「美しい女性たちの手にある美しい国々。ブラボー、行こう」との投稿もある。

「なんてカッコいいんだ」

史上稀に見る“日本人らしくない”首相？

カリスマ性があって、パフォーマンス上手で、人柄も良く、しかもルックス・ナイスときたら、政治家というよりまるでアイドルである。高市氏はニュースキャスターを務めたり、コメンテーターとしてテレビに出ていた時代もあった。自身をアイドル化して人気を得る術は心得ていることだろう。

「結局、選挙は人気コンテストだ」とはよく言われることだ。かつて、アーノルド・シュワルツェネッガー氏が出馬したカリフォルニア州の知事選を取材したが、選挙参謀が常々こう言っていた。「選挙はね、エキサイトメントを生み出した者勝ちなんですよ」。高市氏の場合も、まさに、熱狂を生み出したことが大勝に繋がったのだろう。

何より、高市氏はこれまでの仏頂面の“おじさん首相たち”とは一線を画している。あくまで一般論だが、日本人は米国の人々に「何を考えているのかわからない」という、あまり好ましいとは言えない印象を与えてしまう傾向がある。米国人とは違い、物事をはっきりと述べないことが多いからだ。

一方、高市氏は、強い目力で、ストレートに、わかりやすく、ハキハキとした口調で、毅然と考えを主張する。しかも、とても力強く。その意味で、同氏は日本人離れしていると言える。

もっとも強さ余ってか、台湾有事発言や「円安ホクホク」という、心任せに出たかのような失言もして批判されたが……。

人々を熱狂させ、力強いが、ときに失言もする。誰かさんに似ていないだろうか？ そう、他でもなくトランプ氏である。

「トランプが勝利に導いた」という声も

両氏は、トランプ氏が来日した折りに温めた個人的な繋がりを衆院選を通して、いっそう深めたように見える。

トランプ氏は投開票日を前に、高市氏を「完全かつ全面的に支持する」という、内政干渉とも批判された異例の表明をしたが、これが鶴の一声になって自民勝利に繋がったという声もXでは聞かれる。

「トランプの支持は、実質的な重み、力強さ、明確さを持ち、選挙を勝利に導くものなのだ」

「トランプが彼女の連立政権を支持し、それが大成功を収めた」

トランプ氏の支持に応えるように圧勝を果たした高市氏は「温かいお言葉に心から感謝いたします。今春にホワイトハウスを訪問し、日米同盟の更なる強化に向けて、共に更なる取り組みを進められるのを心待ちにしています」と述べた。

トランプ氏は「サナエ、あなたと連立与党を支持したことを光栄に思う。保守的かつ、力による平和の政策の実現で偉大な成功を収めることを願っている。熱烈に投票した素晴らしい日本国民は、常に私の強い支援を受けるだろう」と、高市氏をサナエと呼んで祝意を送った。

なぜ米国は自民圧勝を称賛するのか？

Xでは、トランプ氏と高市氏の2ショット画像が再び話題となり、両氏が繋がりを深めたことが称賛されている。かつて、トランプ氏と安倍晋三元首相の男同士の厚い友情はブロマンスと揶揄されていたが、高市氏の場合、一種のロマンスと呼んでもいいのかもしれない。実際、Xでは「日本はトランプ大統領を愛している」という投稿も見られる。

ベッセント財務長官も「日本が強い時、アジアにおける米国も強くなる。そして、首相とトランプ大統領の素晴らしい関係は、両国間の永続的な絆をよく示している」と、日米は一心同体とでも言わんばかりに圧勝劇を称賛した。

なぜ、トランプ政権の米国は自民圧勝を称賛するのか？

（飯塚 真紀子）