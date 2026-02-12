自民316議席という圧倒的勝利を収め、議会運営を盤石にした高市早苗首相。超大国アメリカでは、トランプ大統領のように圧勝劇を称賛する声が上がる一方で、日本社会の崩壊リスクが高まったと警戒する声も根強い。

一体その背景には、どのような「評価の軸」があるのか。まずは、トランプ大統領が異例とも言える速さで高市首相を祝福した背景を、米メディアの報道やSNSの反応から紐解いてみたい。



昨年10月、大統領専用ヘリコプター内でのツーショット（高市氏のXより）

反グローバリストと評される高市首相

なぜ、トランプ政権の米国は自民勝利を称賛するのか？

その理由の一つは、トランプ氏の息子・バロン君の言葉に表れている。バロン君は高市氏圧勝について「記念すべきことだ」と驚き、Xでこう述べている。

「日本は大量移民を拒否している。グローバル主義者の圧力を拒否している。国家ファーストの指導力を選んでいる」

バロン君のように、高市氏の移民に対する強硬姿勢を称賛する声は、多くのトランプ支持者から聞かれる。

「高市早苗首相こそ、今の日本に必要な存在だ！ 移民に対する強硬な姿勢で、日本文化と雇用を守り、中国からの侵略に対して本物の防衛力で恐れずに立ち向かおうとしている。大多数が支持するのは当然だ」

「反・大量移民が勝利する。強固な国境が勝利する。常識が勝利する。日本がそれを証明した」

「316議席！？ それは圧勝だ。日本は明確なメッセージを送っている。国民は強固な国境と国家主権を望んでいる。大量移民反対政策はどこでも共感を呼んでいるのだ」

「日本の人々は、ただ声を上げただけではなく、喉の奥から叫び声を上げた。もう外国人はいらない！」

高市氏は本当に“反移民”なのか

11月の中間選挙を前に、トランプ氏の支持率は低迷している。トランプ氏が、移民に対して強硬姿勢の高市氏を支持すると表明したのは、間接的だが、高市氏を通して、自身の支持層にアピールする狙いもあったのかもしれない。

もっとも実際のところ、高市氏は“反移民”とは言えない。

高市政権は1月、2028年度末までに最大123万人の外国人労働者を受け入れるという閣議決定をしたが、これについて、神田外国語大学講師のジェフリー・ホール氏は「これは、日本の外国人人口の大幅な増加を意味する。また、何十万人もの外国人が学生として来日し、卒業後は日本で働くために滞在するだろう」と予想している。

「台湾有事発言が日本人を結束させた」

米国が高市氏の勝利を称賛するもう一つの理由は、党派を問わず、社会主義体制の中国を敵対国と見なしているからだ。高市氏は言わずと知れたChina Hawk（対中強硬派）である。

米国には、「戦後、北東アジアの安全保障と平和を構築したのは我々だ」という自負もある。トランプ政権が中国や北朝鮮といった敵対国に対抗する上で、これまでの政権よりも明確に対中強硬姿勢を示している高市政権は、北東アジアにおける最も重要なパートナーだとみなされているはずだろう。

Xでは、高市政権について「対中国において、米国との緊密な連携が期待できる。岸田文雄時代のような戦略的な躊躇ははるかに少なくなる」との声もあり、これまでの政権よりも安定した日米関係を構築することが期待されている。

ワシントン・ポスト紙は「日本の首相の圧勝は米国にとって朗報だ。高市氏は、中国に対して立ち上がることが政治的に利益をもたらすということを証明している」とのタイトルで、自民勝利の背景には、高市氏の台湾有事発言があると指摘している。

「選挙結果は、北京（中国政府）が日本の存在そのものを脅かす脅威であるという認識が日本国民の間で高まっていることを反映している。高市氏が、自治権を持つ台湾に対する中国の攻撃は日本にとって直接的な脅威となると明言し、中国の独裁者・習近平氏と対等に渡り合った後、国民は高市氏を支持するに至った」と、批判された高市氏の台湾有事発言が、逆に奏功したという見方だ。

確かに、台湾有事発言を機に日中関係が悪化したことにより、多くの日本国民が「反中」という点で結束し、自民党への投票につながった可能性も考えられるだろう。

中国政府は国民に向けて日本に渡航しないよう勧告するなどの対応を見せたが、そういった対日バッシングが逆に日本国民を高市氏支援へと奮い立たせたのかもしれない。

「日本人は気の毒だな」の声も…いったいなぜ？

もっとも、高市氏がタカ派であることを警戒する声も聞かれる。高市氏勝利を伝える報道に対し、Xでは、

「タカ派の圧勝だ。東アジアは正式に火薬庫となった」

「日本はまさにタカ派に鍵を手渡した」

といった声もあがっている。

「彼女はトランプが支持した人？ だとしたら、日本の国民は気の毒だな」

と、日本の国民のことを同情する声もある。

自民圧勝に導き、向かうところ敵なしかに見える高市氏。同氏の前に障壁があるとしたら、それは何なのか？ コンサルティング会社「ジャパン・フォーサイト」の創設者、トバイアス・ハリス氏は、ニューヨーク・タイムズ紙でこう指摘している。

「彼女が直面するであろう最大の制約は、金融市場、ワシントン（トランプ政権）、北京（中国政府）といった外部要因だ」

「財政赤字を悪化させる」「ほぼアベノミクス2.0だ」

金融市場の点では、積極財政に対する期待感から日経平均株価は史上最高額を更新し続けている。だが、ニューヨーク・タイムズ紙は「この上昇が、選挙直後の時期を超えて持続するかどうかだ」と冷静に見ている。

同紙によれば、投資家やアナリストらは「持続的な株価上昇のために、高市政権は支出が日本企業の生産性と国際競争力の向上に成功していることを示さなければならない」と指摘している。

そのうえで同紙は、「高市氏の景気刺激策が、日本の債務状況を悪化させたのではないかという問題もある。先月、同氏は、一部の消費税の減税を支持する姿勢を示したが、それを受けて国債利回りが上昇した。投資家が、政府がその政策の資金を調達できるのか疑問視したからだ」と高市氏の積極財政に懸念を示している。

Xでは、積極財政に加え、消費税減税を掲げ、「円安ホクホク」発言までした高市氏は、円安とインフレを加速させ、財政赤字をいっそう悪化させる恐れがあるとの懸念の声も上がっている。

「彼女はケインズ派で、赤字財政、インフレ、大きな政府、巨額の債務、そして経済への大幅な政府介入を信じている。つまり、過去40年間に日本が経済的に行ってきた最悪の政策の多くを意味している」

「財政的には、彼女はほぼアベノミクス2.0だ。日本は注意しないと、自国の債務で自滅するだろう」

トランプが高市氏を“見捨てる”可能性も…

トランプ氏とのロマンスもいつまで続くかわからない。来日の際に高市氏を助けると明言し、同氏と一蓮托生かに見えるトランプ氏だが、米国第一を掲げ、国家安全保障戦略では米国による西半球支配を目指していることから、東半球で有事が起きたとしても高市氏に支援の手を差し伸べない可能性もあるかもしれない。Xでは、高市氏への警告も見られる。

「彼女は“鉄の女”だが、USAに対しては注意が必要だ。USAは自己利益のためにいつでも日本を見捨てる可能性がある」

日中関係も、高市氏が首相の間は冷え込むと予想されており、高市氏は、日本が中国に依存してきたレアアースの調達問題にも直面している。

内政では、米メディアも、高市氏が消費税減税という公約を本当に実現できるのか疑問視したり、憲法改正に意欲的なことも指摘したりしている。日本に防衛費増額を求めているトランプ政権としては憲法改正は望むところだろうが、日本の周辺国からの反発は否めないだろう。

トランプ氏はTACO（Trump Always Chickens Out）と呼ばれ、大言壮語しても、直前で尻込みする姿勢が批判されているが、高市氏は果たしてどうなのだろう。TACO（Takaichi Always Chickens Out）と呼ばれるようになるのか、それとも有言実行するのか。同氏の政権運営が注目される。

（飯塚 真紀子）