大嫌いな注射を懸命に耐える…そんな子犬の姿がSNSに投稿され話題を集めています。思わず応援したくなる光景は31万回再生を突破し、投稿には「よく頑張ったね」「長い長いｗｗ」「わたしまで泣きそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：動物病院の注射が大嫌いな犬→一生懸命に頑張って…思わず応援したくなる光景】

ワクチン接種のため病院へ！

TikTokアカウント「tsukune.250913」に投稿されたのは、柴犬の女の子「つくね」ちゃんが混合ワクチン接種のため動物病院を訪れた際の一コマ。つくねちゃんはまだ生後半年にも満たないパピー。狂犬病注射ワクチンのときは泣き叫んでしまったそうですが、今回は大丈夫でしょうか…。

スタッフのお姉さんに抱っこされたつくねちゃん。アルコール消毒されると前回の経験から注射されることが分かったのか、お姉さんの腕に頭をすっぽり…。まるで『わたしはいません』と隠れているような行動にクスリと笑ってしまいます。

響き渡る大絶叫

お姉さんの腕に隠れたまま注射をチクリ。針が刺さって数秒…まったく動かないつくねちゃんに、「あれ？今回は大丈夫…？」と思ったのもつかの間、診察室中に響き渡る大絶叫が…！

チクッと針が刺さることは我慢できても、その後のじわじわと染みてくる独特の感覚がこたえている様子。『キャイーンキャン！！』と甲高い声で泣き続ける姿は、見ているこちらも胸が詰まってしまいます。

お姉さんと先生にヨシヨシとなだめられ、必死に我慢しているつくねちゃん。注射は人だって怖いもの。ましてやパピーですから、この世の終わりのような絶望を感じるのも無理はありませんよね。

小さな体で頑張りました！

抱っこから診察台の上に移動したつくねちゃんは、やっと落ち着きを取り戻したそう。泣き声も徐々にトーンダウンし、泣き止んだといいます。というよりは、放心状態でもはや泣く気力もなくなったといった方が正しいかもしれません…。

注射という一大イベントに逃げずに向き合ったつくねちゃんは、間違いなく今日のヒーローです。飼い主さんに今日の勇姿を褒めてもらってくださいね。小さな体で頑張ったその経験は、きっと成長の勲章になっていくことでしょう。

つくねちゃんの一生懸命に頑張る姿には「私まで泣きそう」「怖いもんね」「でも余韻が長いｗｗ」などのコメントが寄せられています。わんこの一生懸命な姿には心打たれますよね。

TikTokアカウント「tsukune.250913」には、つくねちゃんをお迎えしてからの記録が投稿されています。たくさんの初めてを経験し成長する姿を見守ってくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「tsukune.250913」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております