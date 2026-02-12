紗栄子も購入♪“少量炊き派”にぴったりな土鍋炊飯器「食べ切りたいんですよ」

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『紗栄子が欲しい【最新家電】見つかりました 炊飯器 掃除機 空気清浄機』という動画を投稿。家電量販店で、さまざまな電化製品を購入する様子を公開！この中で、“少量炊き派”の紗栄子さんが即決した炊飯器をピックアップ。

好みのごはんについて「甘めの水分がしっかり含まれるタイプが、ちょこっと粘りが出る感じのが好きです」とコメントした紗栄子さんが購入したのはこちらの商品。

◼︎タイガー 本土鍋の炊飯器

タイガー / 土鍋圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉土鍋ご泡火炊き JRX-S100KS

土鍋ならではの遠赤外線効果で一粒ひと粒をじっくり加熱し、甘くて粒立ちのある土鍋ご飯が自宅で食べられる炊飯器。

また、5.5合炊きでありながら、こちらには“一合料亭炊き”という機能が搭載されており、専用の中ぶたを用いることで炊飯空間を1合に最適化し、お米に熱が均等に伝わり大火力で1合を香り高く、甘みあるごはんに炊きあげてくれるんだとか。さらに少量の0.5合にも対応しているので、一人暮らしや、少しだけ食べたい方にぴったりですね。

◼︎1合炊きでも料亭の味

こちらの商品について、“5.5合炊きなのでたくさん炊けるが、1合炊きにも最適で料亭のような味が楽しめる”と説明を受けると、紗栄子さんは「これにします！」と即決。

その後、他にもいくつか炊飯器の説明を受けるも、紗栄子さんは「土鍋すごい気になってはいるんだよなぁ」「私冷凍もしないんです。食べ切りたいんですよ。1合炊きとか1.5合炊きとか結構やるんで、それが1番美味しい、1人でも孤独を感じない釜が欲しいです！」とコメント。

そして、最終的に、こちらの炊飯器の購入を決定されていました♪

■動画もチェック

