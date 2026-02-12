パパさんが帰ってきても、全く喜んでくれない保護犬。ママさんが帰ってきた時も、同じように塩対応なのかと思いきや…？保護犬のあからさますぎる態度の違いに思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で4万1000回再生を突破しています。

【動画：パパが帰ってきても無表情な保護犬→ママが帰ってくると…？あまりにも『温度差が激しすぎる光景』】

パパが帰ってきた時の様子

TikTokアカウント「lucky_hogoken_」に投稿されたのは、ご家族がお家に帰ってきた時の保護犬「ラッキー」くんの様子です。

パパさんが帰宅した時、ラッキーくんはケージの中でお留守番していました。パパさんはすぐにケージの扉を開け、「ラッキーさん！」とお名前を呼びながら頭を撫でてあげたそう。ラッキーくんは大喜びで迎えてくれるかと思いきや…？

なんとラッキーくんは逃げるように、パパさんの前を素通りしていったとか！パパさんが追いかけてナデナデすると立ち止まってくれたものの、ずっと無表情で冷めた目をしているラッキーくん。「全然嬉しくなさそう…」とパパさんは切ない気持ちになったのでした。

ママが帰ってきた時の様子

パパさんが帰宅した時の反応だけを見ると、ラッキーくんはあまり感情を出さない子のように思えます。ところがママさんが帰ってきた時は、しっぽをブンブン振ったり飛びついたりして熱烈歓迎してくれたとか。ママさんに会えて喜びを爆発させる姿は、パパさん帰宅時とは別犬のよう…！

そしてママさんが撫でてあげると、ラッキーくんは嬉しさのあまりお顔をプルプルと震わせたそうです。その後はママさんのお口をペロペロと舐めまくり、熱いキスで愛を伝えてくれたといいます。

保護犬の温度差に爆笑

まさか帰宅したのがパパさんかママさんかで、これほどラッキーくんの態度が変わるとは…！どうやらラッキーくんはあまり感情を出さないタイプどころか、むしろ感情がわかりやすく表情や態度に出るタイプだった模様。

ラッキーくんの愛を勝ち取ったママさんも、「さすがに不憫になってくる…」とパパさんを哀れまずにはいられなかったそうですよ。

この投稿には「なんでやｗ」「ママLOVEなのねｗ」といったコメントが寄せられ、パパさんに同情しつつも思わず笑ってしまう人が続出することとなりました。

ラッキーくんの感情豊かで可愛い姿や、ご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「lucky_hogoken_」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「lucky_hogoken_」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。