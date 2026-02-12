8日に投開票が行われた衆議院選挙と県知事選挙の当選証書の付与式が行われました。

証書を受け取った当選者は、公約の実現に向け取り組みたいと抱負を述べました。

衆議院選挙の長崎1区で当選した国民の西岡秀子氏。

当選証書を受け取り、4期目の抱負を語りました。

（西岡 秀子 氏）

「託していただいた思いをしっかりと胸の真ん中に持って、4期目全力で頑張っていかなければならないという決意を新たにした。まずは物価高騰対策、しっかり約束した公約も含め取り組んでいきたい」

衆議院選挙では、西岡氏のほか、2区では自民の加藤 竜祥氏。

3区では自民の金子 容三氏が当選。

また、1区で出馬した浅田 眞澄美氏が比例で復活当選しています。

初登院は特別国会が召集される18日の予定です。

一方、県知事選挙の付与式では元副知事の平田 研氏が当選証書を受け取りました。

選挙では、28万7000票あまりを獲得し現職の大石知事らとの三つどもえの戦いを制しました。

（平田 研氏）

「120万県民のための仕事をしていくということで(責任の)重さを噛みしめている。しっかりやっていく。まずは物価高対策。石木ダム、新幹線、諸課題山積している。重要な課題についてこれからの取り組みの基礎固めをしっかりやっていきたい」

平田氏の任期は3月2日からの4年間で、3月11日には任期最初の議会が開かれる予定です。