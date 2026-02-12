五輪初出場、“ハートマーク”モーグル日本女子の24歳は「あまりに美しすぎて悶絶」ネット熱視線「透明感えぐい」「今後も応援します！」【冬季五輪】

五輪初出場の中尾が注目を集めている(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は日本人選手たちの熱戦が連日伝えられる中、新たなヒロインにも注目が高まっている。

フリースタイルスキー女子モーグル日本代表の中尾春香は現地2月11日の決勝の1回目で17位となったが、予選直後はカメラに向かってハートマークを作るなど、笑顔をはじけさせた。

【写真】まるでモデル？中尾春香のチャーミングなショットをチェック

残念ながら決勝2回目の上位8人には進出できなかったが、清々しい笑顔で評判を呼んでいる。

ネット上では中尾に関して「あまりに美しすぎて悶絶」「バズりそう…」「めっちゃ可愛い」「美人すぎてモデルかと…」「透明感えぐい」「今後も応援します！」など、支持が拡がっている。

中尾は24年3月に右ひざの前十字靭帯断裂と大けがも負いながら、懸命に競技を続けてきたことも知られる。今後は14日にトーナメント形式のデュアルモーグルに臨むことも決定している。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]