室井滋、自宅風呂は「お湯ためるのに45分くらい」 広々浴槽も“ほぼ毎日銭湯通い”の理由に共演者ツッコミ
俳優の室井滋が、11日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。この日のテーマは「温泉を愛する女が大集合！この冬行くべき温泉発表SP」で、室井はほぼ毎日銭湯に通う理由を明かした。
【動画】「パンツを間違えられて…」銭湯での“仰天”エピソードを明かした室井滋
“かなりの温泉好き”と話す室井は、「ほぼほぼ毎日銭湯行ってるんですよ」と告白。毎日のように通っているため、番台の女性から「室井さん、聞いていいかしら？あなたのおうちってお風呂ないの？」と尋ねられたという。室井は「実はここよりも大きなお風呂があって…って言ったらドン引きされて」と明かした。
番組では室井の自宅にある広々とした浴槽の写真も公開され、共演者からは「すごーい！」「大きい！」と驚きの声が。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也（55）が「ここ入ればいいじゃないですか」とツッコむと、室井は「お湯ためるのに45分くらいかかっちゃうんです」と説明。「（銭湯は自宅の）近くなのですぐに入れます」と“銭湯通い”の理由を明かした。
これにお笑いタレントのいとうあさこ（55）が「“なぜあれを作ったのか”というお話になっちゃうんですけど…（笑）」と指摘。室井は苦笑いしながら「そうですね…」とうなずき、スタジオの笑いを誘った。
