◆ネオムターフカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）

ずっと熱い視線を受けていた。ヤマニンブークリエのデビュー前。松永幹調教師は横山典から「いい馬だな」と告げられた。「歩きとかを見ていたのかな。ただ、うちの厩舎で最初のキタサンブラック産駒だったので、豊（武豊）に乗ってほしくて」とレジェンドに騎乗依頼した一昨年１０月のデビュー戦で勝利。検量室前には出迎えの輪に加わる横山典の姿があった。

初コンビはデビュー７戦目だった昨年６月の町田特別。１馬身３／４差をつけての快勝だった。「乗ってからも『いい馬』と言ってくれていました」。ともに１９８３年に入学した競馬学校２期生。かけがえのない同期だ。「乗り役、という感じ。競馬が好きじゃなかったら、ここまで乗れない。馬のジャッジは結構厳しめで嫌な思いをする人もいるかもしれないけど、そこはとらえ方次第だと思う」。忌憚（きたん）なく、意見を言い合える間柄。だからこそ、高い評価を聞けたことがうれしかった。

２年前はマテンロウスカイとバロンドールでドバイに参戦。ともに鞍上を託した。現地で２頭の寺田寿男オーナー、千代乃オーナーを交え、会食したのも懐かしい思い出。そして、初のサウジアラビアとなる今回は偶然にも同便で週末に現地入りする予定だ。「今の４歳世代の勢いに乗りたいし、上積みはある。一発があると思っています」とトレーナー。ＪＲＡ通算３０００勝まで「あと１」に迫った盟友との絆が、中東の夜空に光り輝く。（山本 武志）

◆松永 幹夫（まつなが・みきお）１９６７年４月１０日、熊本県生まれ。５８歳。１９８６年に騎手デビューし、０６年までＪＲＡでＧ１６勝を含む１４００勝。０７年に厩舎を開業し、ＪＲＡでは重賞２３勝を含む通算５６４勝。海外でもラニの１６年ＵＡＥダービーなど重賞を３勝している。