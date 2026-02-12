「ゆっくり食べられていい」ランチ食べ放題に“時間無制限”サービス　女子会や子育て世代に人気　物価高騰も店側「効率化図り手頃さ実現」

12日のランチタイムの東京・新宿。

家族連れから学生まで多くのお客さんでにぎわっていたのが、しゃぶしゃぶの食べ放題専門店です。

食べ放題とあって皆さんお昼から豪快な食べっぷり。

実は、ゆっくりお肉を堪能できる“さらにお得な訳”がありました。

この店ではオープンから午後4時までは“時間無制限”。

最大5時間も、お肉を食べつくすことができます。

店を訪れていた女性に時間無制限であることを伝えると、「知らないです。時間あると『急いで食べないと』という気分になるので、ゆっくり食べられていいですね」と話しました。

“職場の女子会”でランチを楽しむ5人組。

お肉を楽しんだあとはデザート！ここでは10種類以上のデザートも食べ放題です。

さらに、子育て世代も時間無制限は大歓迎！

お昼前に来店した4人家族。

生後3カ月の赤ちゃんがいるのですが、赤ちゃんをあやすため席を立つなどしながらも3時間以上、ゆっくりとランチを楽しんでいました。

物価高騰の中、なぜ時間無制限が実現できるのでしょうか。

しゃぶ葉 営業本部・渡邉隆征マネジャー：

よりコスパを重視されるお客さまが昨今増えていると感じていて、食材の調達から製造・物流・お客さまへの提供を一貫して自社で行うことにより効率化を図り、お手頃な価格で価格以上の価値を実現している。