食料品などの値段が上がる中、熊本市の商店街ではあるものを求めて長い列ができました。



熊本市民の台所として親しまれる子飼商店街。



■緒方大樹記者

「午後2時前の子飼商店街です。プレミアム付き商品券を買うために多くの人が集まっています」



お目当ては、12日から販売が始まった「プレミアム付商品券」です。午後2時の販売開始ともに、飛ぶように商品券が売れていきました。



■買った人

「だいぶ助かりますね。買い物をして帰ります」





それもそのはず、商品券は1冊1万円で1万4000円分の買い物をすることができます。（1人3冊まで購入可能）商品券の発行につながったのは政府の経済政策を受けた熊本市の物価高対策事業です。ほかの自治体では「おコメ券」の配布などが行われている中、熊本市は様々な分野の消費を喚起しようと、事業者によるプレミアム付商品券の発行を支援しています。熊本市内のトップを切って発売された商品券は、子飼商店街の店舗に限って使えます。■利用した人「ちょうどいいタイミングで商品券でいいですよと言ってくれたので助かりました」県外にいる家族のために果物をプレゼントするそうです。■利用した人「（40％は）大きい。年金の身には助かります」

■子飼商店街の店の人

「商品券で買うなら相当安く買える。（お店的にも）もちろんプラス。大変助かっております」



熊本市が販売を支援するプレミアム付商品券。4月ごろまで100団体以上から順次販売されます。





熊本市が支援する「プレミアム付商品券」は、今後、さまざまな商業施設で販売されます。

12日から販売が始まった子飼商店街のほか、13日からは市内のゆめマートで。2月20日にはアミュプラザくまもと。27日には鶴屋百貨店でも販売が始まる予定です。



ほかの一部の自治体でも、こうした消費を喚起する取り組みをしています。食料品などあらゆるモノの値段が上がる中、救世主となるか注目です。

