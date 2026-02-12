研究者らは新たな手法によって地球の核に含まれる水素の量を推定した/Tumeggy/Science Photo Library RF/Getty Images

（CNN）地球の約70%を覆う、主に水素からなる海を想像してみてほしい。これを9倍にしてみよう。研究者らが最近推定したところによると、地球の核にはそれほど大量の水素があり、地球最大の水素貯蔵庫となっている可能性がある。

計算上、核には水素の「海」が少なくとも9個、最大で45個の海に相当する水素が閉じ込められている可能性がある。言い換えれば、水素は地球の核の総重量の約0.07%から0.36%を占めているかもしれない。この研究は10日に学術誌ネイチャー・コミュニケーションズに発表された。一部の科学者は彗星（すいせい）の衝突によって地球の表面に水が残されたと示唆してきた。一方で今回の研究は、水素の主な供給源である水の大部分は地球が形成された際に得られたことを示唆している。北京大学地球空間科学学院の助教で、研究の筆頭著者であるドンヤン・フアン氏はそう語った。

フアン氏はメールで「地球史の最初の100万年間、地球の核は水の大部分を蓄えていた」との見方を示した。次に水が豊富に存在するのはマントルと地殻だ。「生命が存在する地表は最も水が少ない」という。

46億年以上前、太陽周辺の岩石、ガス、塵（ちり）が衝突し、若い惑星が形成された。時を経て、これらの衝突が地球の核、マントル、地殻を形作った。地球深部では巨大な圧力の下で、高密度で高温の液体金属核の攪拌（かくはん）が始まった。核は主に鉄とニッケルで構成され、地球を保護する磁場の生成源となっている。

「水素が核を形成する金属液体に入ることができるのは、地球の主要な成長段階で水素が存在し、核形成に関与した場合のみだ」と、テキサス州ライス大学地球・環境・惑星科学部の地球システム科学教授、ラジディープ・ダスグプタ氏は述べた。同氏は今回の研究に関与していない。

水素の起源と分布を研究することは、惑星形成と地球生命の進化を理解する鍵となる。科学者らは長年、鉄の化学反応を分析して金属核の水素貯蔵量を推定しようと試みてきた。しかし、核は深部にあるため直接観察できず、その高圧状態を実験室で再現することも困難だ。

一般的に「水素は最も軽く、最も小さい元素」のため、定量化は難しい。

これまでも核の密度が低いことは水素の豊富な存在を示唆していたが、ケイ素や酸素など比較的測定しやすい他の既知の核元素と比べ、その量は明らかにしづらかったのだ。

原子レベルでの観察

「今回の手法は従来のそれとは根本的に異なる」とフアン氏は述べた。サンプルを直径約20ナノメートルの針状に削り、精密に制御された高電圧下に置く。次に、サンプル中の原子をイオン化し、一つずつ計数する。

新たな推定値を算出するため、液体金属コアの代わりに鉄を用い、コアの温度と圧力を再現する実験を行った。

この手法は、地球の核における原子の配列と、ケイ素、酸素、水素の分散状態に関する仮定に基づいているという。実験では、金属が冷却されるにつれてナノ構造中の水素がケイ素・酸素とどのように相互作用するかが明らかになり、水素とシリコンの比率はほぼ1対1であることが判明した。研究者らはサンプル中のこれらの比率の観察結果と、核のケイ素に関する過去の推定値を組み合わせることで、核の水素量を概算することに成功した。

不確実性の評価

鉄のナノ構造におけるケイ素、酸素、水素の相互作用は、地球磁場の形成プロセスを開始するために核からマントルへ熱がどのように放出されたかを示す手がかりとなる。「これは地球を居住可能な場所に発展させるために不可欠だ」とフアン氏は語る。

ただし、科学者らは今回の推定値を確認し微調整するにはさらなる研究が必要になると慎重な姿勢を示した。この間接的なアプローチには不確実性が含まれており、核の水素量の計算に影響を与える可能性のある他の化学的相互作用を考慮していないためだ。

著者らの測定と仮説が正しければ、「地球の成長過程を通じて水素が地球に供給されてきたことを示唆することになる」。ダスグプタ氏はそう指摘した。