3人組ボーカルグループ、ベリーグッドマンが11日、神戸市のGLION ARENA KOBEでメジャーデビュー10周年記念「ベリーグッドマン ARENA LIVE2026全員集合!!」を開催。集まった8000人が酔いしれた。

1月に東京・お台場で実施したTOYOTA ARENA TOKYOでのアリーナライブに続き、タイトル通り“全員集合”“満員御礼”となった。

GLION ARENAを本拠地とするプロバスケットボールチーム・神戸ストークスの応援ソング「コウノトリ」でライブがスタート。「それ以外の人生なんてありえないや」や新曲「Good Luck!」「友達の歌」など17曲をパフォーマンス。

Roverは「メジャーデビュー10年と言いましても、まだまだこれから長い道のりが待っていると思うとワクワクします。苦労話をするつもりなどは一切ございません。前を向いて、明日も明後日も音楽を作って、そしてライブをやって。皆さまにはまだまだ未熟な僕たちを見せるかもしれないですけど、今日の温かい声援やエールを持ち帰って、また音楽に変えていきたいと思っています。11年目の僕たちもよろしくお願いいたします」と語った。

アンコールではHiDEXが10年間を振り返り、「今書ける曲を一生懸命作って、一生懸命届けるしかできないけど、それでみんなが笑顔になってくれたり、その姿を見て俺らが頑張ろうと思う。そういう良い連鎖をもっともっと広げていって、もっと売れていきたい。11年目もよろしくお願いいたします」と静かに熱い思いを吐露すると、会場からは拍手が巻き起こった。

MOCAは阪神甲子園球場で開催した3万人ワンマンライブを振り返りながら「僕たちは曲を通して、応援して、応援して、応援しきって、それを通してまた、僕らも元気をもらっています。今後も夢をたくさんかなえていきたいし、僕たちが夢をかなえていくからこそ、僕も、私も夢をかなえていけると思ってもらえるグループでありたいと思ってます。メジャーデビューから10周年。熱い心だけはずっと消えないようにこれからも活動していきたいと思います。そんな誓いの曲をここで歌わせてください」と語り、阪神甲子園球場100周年記念事業応援ソング「CLASSIC」を大切に歌い上げた。

また、5月から全国ツアー「メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン“Party Monster”TOUR 2026〜応援歌もやるよ〜」を行うとサプライズ発表した。