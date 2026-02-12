自分から人間にぶつかっていくネコ様。大丈夫かと尋ねられまさかの表情を浮かべる／今日もネコ様の圧が強い2
「人間は我々ネコ族に『様』をつけて呼べ」まるでそんなことを考えているかのように振る舞うネコたち。でもそんなところもたまらなく愛おしくて、いつの間にかあなたも家来のようになっていませんか？
【漫画】『今日もネコ様の圧が強い』を第1回から読む
SNSで大人気の猫漫画「キジネコ様」が、長編エピソードやネコ様の裏話など、描き下ろし70pを加えて書籍化された本作。
超マイペースなキジネコ様とクロネコ様に、飼い主の金之助とスミレは今日も振り回されっぱなし。気まぐれでツンツン、それでもかわいさは最上級。自由気ままなネコ様と溺愛する人間のすれ違いをユーモアたっぷりに描いた『今日もネコ様の圧が強い 2』をお届けします！
※本記事は『今日もネコ様の圧が強い 2』（うぐいす歌子/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
