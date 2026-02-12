市川 栞 キャスター：

天気のポイントです。

15日・日曜日まで晴れますが、朝と日中の気温差が大きいでしょう。来週は一時的に寒の戻りとなり、雪のチラつく可能性があります。



12日朝の最低気温です。

金沢で0度丁度、金沢以外すべてで氷点下でした。



市川：

ここのところ、朝が極端に寒いですよね。

特におととい10日は、石川県内すべての観測地点で最低気温が氷点下でした。お隣りの富山県の氷見ではこんな記録も出ました。氷点下10.8度。50年近くの観測の中で、最も低い気温でした。

ちなみに金沢で最も低かったのは100年以上前、1904年1月の氷点下9.7度。2月に限ってみると、1942年2月14日の氷点下9.4度でした。ちょうど今頃の時期に観測された記録です。

気象台の週間予報では、この後は晴れて気温も高めですが、16日・月曜日からは雨や雪で、一時的に寒の戻りとなりそうです。



しばらくは、雪解けと凍結の両方に気を付けないといけませんね。

