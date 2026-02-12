石川県内で急増するさまざまな詐欺被害。手口が多様化する中で増加しているのが警察官を騙った特殊詐欺被害です。石川県警の新たな対策を取材しました。



12日、銀行で行われた感謝状贈呈式。表彰されたのは北國銀行七尾支店の毛利槙子さん。



ことし1月、SNSで知り合った女性から振り込みを要求されたという男性。

銀行内で急いでいる様子を不審に思った毛利さんは、すぐさま警察に通報し、直前で被害を食い止めました。





北國銀行七尾支店・毛利 槙子 さん：「振込が初めてで、わからないから教えてくれっていう感じ。詐欺が多いってこともあるので、皆さまに必ず一声かけるようにはしている」急増しているSNSを悪用した詐欺。オレオレ詐欺や架空請求など、その手口は日々多様化しています。こうした中、近年急増しているのが警察官を騙った詐欺です。

石川県警によりますと、去年1年間の特殊詐欺被害額は約13億3000万円と過去最悪に。



そのうち10億5000万円が警察官を騙った手口によるもので、被害額のほとんどを占めるほどに急増中です。



こうした中、12日に石川県警が公表したのがこちらのCM。

石川県出身の落語家・月亭方気さんを起用し、急増するニセ警察詐欺の被害防止を呼び掛けます。



石川県警生活安全企画課・育野 献 次席：

「ニセ警察詐欺をはじめ、非常に巧妙になっています。さまざまな手口や対策を知っていただき、詐欺だと気づく抵抗力をつけていただきたいと思います」



このCMは、16日から石川県内の民放各局で放送される他、YouTubeやSNSでも発信していくということです。

